Sommarjobba inom hemtjänst och särskilt boende i Degerfors kommun

Degerfors Kommun / Undersköterskejobb / Degerfors
2025-12-10


Visa alla undersköterskejobb i Degerfors, Karlskoga, Lekeberg, Storfors, Kristinehamn eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Degerfors Kommun i Degerfors, Örebro eller i hela Sverige

Degerfors är en industrikommun med cirka 9 000 invånare. Kommunen ligger i det vackra gränslandet mellan Värmland och Närke där skogsbygd möter slättlandskap. Arbetsgivaren Degerfors kommun har ca 750 medarbetare, fördelat på fyra förvaltningar. Här finns närhet mellan verksamheter, medborgare och beslutsfattare. Läs mer på www.degerfors.se

Publiceringsdatum
2025-12-10

Arbetsuppgifter
Vad innebär jobbet?

* I hemtjänsten arbetar du hemma hos den enskilde men utgår från en gemensam lokal.
* På särskilt boende arbetar du i team nära de enskilda.

Arbetsuppgifterna kan vara personlig omvårdnad, måltider, städning, social samvaro eller läkemedelshantering. Arbetet sker både självständigt och tillsammans med kollegor.

Kvalifikationer
Kvalifikationer
* Du är 18 år eller äldre vid vikariatets start
* Du har B-körkort (för arbete i hemtjänsten)
* Du behärskar svenska i tal och skrift och kan dokumentera digitalt

Meriterande:

* Undersköterske- eller vårdbiträdesutbildning
* Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
* Kunskaper i finska språket

Vi söker dig som är flexibel, ansvarstagande och tycker om att arbeta med människor.

ÖVRIGT
Degerfors kommun använder sig av Offentliga jobb. Ansökningar som kommer via mail kommer inte vara med i urvalsprocessen.

Vi undanbeder oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt annonsförsäljare för den här tjänsten.

Ersättning
Timlön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C294423".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Degerfors kommun (org.nr 212000-1934)

Arbetsplats
Huvudorganisation: Degerfors kommun

Kontakt
Verksamhetsadministratör
Jennifer Lindvall
jennifer.Lindvall@degerfors.se
0586-48273

Jobbnummer
9636624

Prenumerera på jobb från Degerfors Kommun

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Degerfors Kommun: