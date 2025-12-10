Sommarjobba inom hemtjänst och särskilt boende i Degerfors kommun
2025-12-10
Degerfors är en industrikommun med cirka 9 000 invånare. Kommunen ligger i det vackra gränslandet mellan Värmland och Närke där skogsbygd möter slättlandskap. Arbetsgivaren Degerfors kommun har ca 750 medarbetare, fördelat på fyra förvaltningar. Här finns närhet mellan verksamheter, medborgare och beslutsfattare. Läs mer på www.degerfors.se Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
Vad innebär jobbet?
* I hemtjänsten arbetar du hemma hos den enskilde men utgår från en gemensam lokal.
* På särskilt boende arbetar du i team nära de enskilda.
Arbetsuppgifterna kan vara personlig omvårdnad, måltider, städning, social samvaro eller läkemedelshantering. Arbetet sker både självständigt och tillsammans med kollegor.KvalifikationerKvalifikationer
* Du är 18 år eller äldre vid vikariatets start
* Du har B-körkort (för arbete i hemtjänsten)
* Du behärskar svenska i tal och skrift och kan dokumentera digitalt
Meriterande:
* Undersköterske- eller vårdbiträdesutbildning
* Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
* Kunskaper i finska språket
Vi söker dig som är flexibel, ansvarstagande och tycker om att arbeta med människor.
ÖVRIGT
Degerfors kommun använder sig av Offentliga jobb. Ansökningar som kommer via mail kommer inte vara med i urvalsprocessen.
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt annonsförsäljare för den här tjänsten. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Huvudorganisation: Degerfors kommun Kontakt
Verksamhetsadministratör
Jennifer Lindvall jennifer.Lindvall@degerfors.se 0586-48273 Jobbnummer
