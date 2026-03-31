Sommarjobba inom gruppbostad, personlig assistans, boendestöd och korttids
2026-03-31
Du kan vara den som gör någons dag bättre!
Nu söker vi dig som vill jobba inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning under sommaren 2026. Vi söker dig som kan rycka in där du behövs som bäst, när det behövs som mest.
Du som jobbar minst 80% i 8 veckor under perioden 15 juni till 23 augusti får en extra bonus om 8.000 kr utöver din grundlön. Jobbar du minst 90% är bonusen 9.000 kr och vid heltidsarbete 10.000 kr.
Inom personlig assistans är sommarbonusen 12.000-15.000 kr beroende på sysselsättningsgrad.
För att har rätt till sommarbonus ska du vara schemalagd under ditt sommarvikariat och du får inte vara frånvarande mer än 2 tillfällen om max 4 dagar. (VAB räknas inte)
Bonusen gäller såväl timavlönade som månadsanställda sommarvikarier.
Välkommen med din ansökan!
Vi söker sommarvikarier till flera olika verksamheter:
Grupp- och servicebostad
I din roll utgår du från de boendes individuella behov och önskemål och ger stöd i det dagliga livet utifrån ett pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt. Du stödjer de boende och vägleder med bland annat fritidsaktiviteter, personlig omvårdnad, måltider, hantering av medicin, städning och samhällskontakter. Administrativa uppgifter som att föra social dokumentation i enlighet med gällande lagstiftning och föreskrifter ingår i arbetsuppgifterna
Boendestöd
Inom Boendestöd arbetar du med individer med psykiska eller intellektuella funktionsnedsättningar som bor i egen bostad. Du arbetar utifrån ett motiverande och coachande förhållningssätt med fokus på individens egna resurser och önskemål utifrån boendestödsbeslut så individen kan leva ett mer självständigt liv. I arbetet ingår att samverka med andra instanser vid behov.
Korttidsvistelse och fritidsverksamhet för barn
Barnverksamhet LSS. Vi har fyra korttidsboenden med olika inriktningar och en fritidsverksamhet för barn och unga som fyllt 13 år. Till oss kommer barn och unga med funktionsvariation några dygn i månaden för att föräldrarna ska få vila samtidigt som barnen få miljöombyte.
Arbetsuppgifter som förekommer är att hjälpa barnen med vardagsrutiner som personlig omvårdnad, matsituationer, lek, aktiviteter och kommunikation. Vissa barn behöver praktisk hjälp medan andra behöver coachande och motiverande stöd. I arbete ingår administrativa uppgifter som social dokumentation.
Korttidsvistelse för vuxna
Hit kommer vuxna personer med till exempel intellektuell funktionsnedsättning, autism och andra fysiska funktionshinder för boende några dygn i månaden. Arbetsuppgifter som förekommer är att hjälpa personerna med vardagsrutiner som personlig omvårdnad, matsituationer, medicinering, inköp, städ och tvätt av kläder. Tidigare erfarenhet av arbete med stora omvårdnadsbehov är önskvärt. Arbetstiden är förlagt dygnet runt. I arbetet ingår också administrativa uppgifter som social dokumentation
Personlig assistans
När du jobbar som personlig assistent arbetar du med personer i olika åldrar som har någon form av funktionsnedsättning. Din arbetsplats är i brukarens hem och i det dagliga arbetet stödjer du brukaren med pedagogiskt motivationsarbete, hantering av medicin, stöd med hygien, att laga mat, städa och en del administrativa uppgifter.
Brukarens intressen och vardag formar din arbetsdag och beroende på vem du jobbar med så kommer arbetet att ställa varierande krav på dig.Profil
För arbete inom ovanstående verksamheter är det önskvärt att du har genomgått någon av följande utbildningar:
• Undersköterska
• Behandlingspedagog
• Barnskötare med social inriktning
Annan motsvarande utbildning och/eller erfarenhet är meriterande.
För att passa och trivas i rollen behöver du vara intresserad, stabil och ha en kommunikativ förmåga. Du har ett positivt förhållningssätt, lätt för att samarbeta och anpassar dig utifrån individernas behov och situationer som kan uppstå. Ditt bemötande präglas av engagemang, lyhördhet och en vilja att arbeta med människor.
För att kunna kommunicera med våra kunder och för att kunna dokumentera är god förmåga i det svenska språket i både tal och skrift ett krav. För att vara aktuell för anställning behöver du ha genomgått svensk grundskola, alternativt ha godkända betyg från SFI D. Du behöver ha god teknikvana då våra arbetsverktyg är digitaliserade.
Körkort och körvana för manuellt växlad bil är ett krav på vissa arbetsplatser.
Inom funktionsnedsättningsomsorgen är arbetet förlagt till alla dagar och hela dygnet. Vi förväntar oss att du kan jobba såväl vardagar som kvällar och helger. Nattarbete förekommer inom flera verksamheter.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För att arbeta i verksamhet för barn med funktionsnedsättning är det ett krav att uppvisa ett godkänt utdrag ur polisens belastningsregister.
Rekryteringen sker löpande med möjlighet att arbeta timmar vid behov omgående fram till ditt schema börjar. Bokning av intervjuer sker via e-post, därför är det viktigt att du uppger en giltig mailadress och att du läser dina mail regelbundet.
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Om din ansökan
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen.
Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hudiksvalls kommun
824 30 HUDIKSVALL Arbetsplats
Hudiksvall Kontakt
Matilda Carlsson matilda.carlsson@hudiksvall.se 0650-556600 Jobbnummer
9830337