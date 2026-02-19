Sommarjobba inom Arenaservice hos Pema Partner
2026-02-19
Om Pema Partner
Pema Partner erbjuder tjänster inom fastighetsskötsel, utemiljö, lokalvård och ventilation. Med lång erfarenhet, expertkompetens, engagerade medarbetare och modern maskinpark bidrar vi till attraktiva fastighetsbestånd och tydlig affärsnytta för våra kunder.
Vi söker nu dig som driven och självgående sommarjobbare till vårt team inom Arenaservice i Norrköping. Rollen innefattar praktiskt arbete med skötsel av fotbollsplaner och utemiljöer under skift, med fokus på att leverera hög kvalitet i ett högt tempo. Sommarjobbet sträcker sig mellan v.18-32.
Skiftarbete förekommer mellan v.18-32 och förläggs enligt nedan:
V1: Måndag - Fredag kl. 06:30-15:30 V2: Måndag - Fredag kl. 15-22, Lördag - Söndag kl. 08-20 V3: Tisdag - Onsdag kl. 06:30-15:30 eller Frivecka var 6:e veckaPubliceringsdatum2026-02-19Arbetsuppgifter
Gräsklippning och trimning av ogräs
Linjering av fotbollsplaner
Övrig skötsel av fotbollsplaner
Praktiskt arbete i utemiljö och olika typer av anläggningarKvalifikationer
Självgående och ansvarstagande
Trivs med praktiskt arbete och ett högt tempo
God samarbetsförmåga och positiv inställning
B-körkort är ett krav
God förmåga att läsa, förstå och tala svenska
Det är meriterande om du har erfarenhet av maskinkörning och arbete med badanläggningar
Vi erbjuder
Ett varierande och aktivt sommarjobb
Arbete i ett engagerat och professionellt team
Möjlighet att utveckla kunskap inom utemiljö och arenaskötsel
Marknadsmässiga villkor
ANSÖKAN
Tjänsten är ett sommarjobb under perioden v.18-32 med skiftarbete. Tillträde för uppstart och introduktion kan förekomma tidigare.
Är du tillgänglig för jobb under sommaren och är den vi söker? Skicka in din ansökan nedan!
Varmt välkommen med din ansökan!
