Sommarjobba inom Arenaservice hos Pema Partner

Jobandtalent Sweden AB / Trädgårdsanläggarjobb / Norrköping
2026-02-19


Om Pema Partner
Pema Partner erbjuder tjänster inom fastighetsskötsel, utemiljö, lokalvård och ventilation. Med lång erfarenhet, expertkompetens, engagerade medarbetare och modern maskinpark bidrar vi till attraktiva fastighetsbestånd och tydlig affärsnytta för våra kunder.
Vi söker nu dig som driven och självgående sommarjobbare till vårt team inom Arenaservice i Norrköping. Rollen innefattar praktiskt arbete med skötsel av fotbollsplaner och utemiljöer under skift, med fokus på att leverera hög kvalitet i ett högt tempo. Sommarjobbet sträcker sig mellan v.18-32.
Skiftarbete förekommer mellan v.18-32 och förläggs enligt nedan:
V1: Måndag - Fredag kl. 06:30-15:30 V2: Måndag - Fredag kl. 15-22, Lördag - Söndag kl. 08-20 V3: Tisdag - Onsdag kl. 06:30-15:30 eller Frivecka var 6:e vecka

Arbetsuppgifter
Gräsklippning och trimning av ogräs

Linjering av fotbollsplaner

Övrig skötsel av fotbollsplaner

Praktiskt arbete i utemiljö och olika typer av anläggningar

Kvalifikationer
Självgående och ansvarstagande

Trivs med praktiskt arbete och ett högt tempo

God samarbetsförmåga och positiv inställning

B-körkort är ett krav

God förmåga att läsa, förstå och tala svenska

Det är meriterande om du har erfarenhet av maskinkörning och arbete med badanläggningar

Vi erbjuder

Ett varierande och aktivt sommarjobb

Arbete i ett engagerat och professionellt team

Möjlighet att utveckla kunskap inom utemiljö och arenaskötsel

Marknadsmässiga villkor

ANSÖKAN
Tjänsten är ett sommarjobb under perioden v.18-32 med skiftarbete. Tillträde för uppstart och introduktion kan förekomma tidigare.
Är du tillgänglig för jobb under sommaren och är den vi söker? Skicka in din ansökan nedan!
Varmt välkommen med din ansökan!

Sista dag att ansöka är 2026-08-18
