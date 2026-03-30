Sommarjobba inom Äldreomsorgens verksamheter!
2026-03-30
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du skapa den äldreomsorg vi alla förtjänar? Är du en person som gillar att hjälpa, stötta och finnas där för andra? Vi söker dig som vill sommarjobba inom äldreomsorgen!
Sommarjobb inom äldreomsorgen är för dig som tycker om att arbeta med människor och vill bidra till att våra äldre får en bra vardag. Du får ett roligt och varierande jobb där du möter olika personer och lär känna deras livshistorier. Din sommar kan vara mer än bara ett jobb. Ett sommarjobb hos oss handlar om att hjälpa andra - men också om att växa som människa.
Hos oss kan du arbeta inom följande områden:
Hemtjänst
Äldreboende
Patrull
Hemteam
Dagverksamhet
Du kan läsa mer om våra områden här: https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun/sommarjobbochferiepraktik
Som sommarvikarie hos oss får du ett omväxlande och socialt arbete. Oavsett var du jobbar handlar det om att ge stöd och skapa en meningsfull vardag för de äldre. Du utgår från medborgarens behov och hjälper dem att bibehålla sina förmågor. Vanliga arbetsuppgifter är:
Hjälp med personlig omsorg, som på- och avklädning
Hjälp med personlig hygien, som dusch och toalettbesök
Serviceuppgifter, som tvätt, städning och inköp
Sociala aktiviteter, som promenader och fika
Vem är du?
Vi söker dig som är positiv, tycker om att arbeta med människor och kan samarbeta med kollegor. Arbetet kräver också att du kan arbeta självständigt, ta ansvar och vara lyhörd.
Det är bra om du har utbildning inom vård, barn- och fritidsprogrammet eller liknande, men det är inget krav. Tidigare erfarenhet av vård och omsorg är meriterande.
Du behöver kunna prata, läsa och skriva på svenska eftersom du ska kommunicera med de äldre, deras anhöriga och kollegor, samt skriva och läsa arbetsanteckningar.
De flesta av våra tjänster kräver att du har fyllt 18 år. För arbete inom hemtjänst behöver du ha körkort eller kunna cykla. För arbete i patrullen krävs körkort och för arbete i hemteam krävs körkort för manuell växellåda.
Vi erbjuder dig:
Varierande arbetsuppgifter med avtalsenlig lön
Ett meningsfullt, flexibelt och roligt arbete
Gedigen introduktion till jobbet
Ett tryggt sommarjobb med schyssta villkor
Återvändarbonus - Har du sommarjobbat inom socialförvaltningen innan? Då kan det bli aktuellt med en bonus i slutet av sommaren!
Om du gör ett bra jobb har du chans till fortsatt arbete även i höst, perfekt för dig som studerar.
Bra att veta
Vi söker sommarvikarier för semesterperioden mellan vecka 25 och 34. Som semestervikarie kan du jobba heltid eller enligt överenskommelse, på dag, kväll eller natt, både vardagar och helger. Vi ser gärna att du kan jobba minst sex veckor i rad under sommaren. Vi tillämpar språktester i rekryteringen.Så ansöker du
Vid ansökan kommer du att ange vilka veckor du kan jobba och vilka geografiska områden du kan jobba i. Tänk på att du själv behöver kunna ta dig till och från arbetsplatsen. Vi försöker matcha dina önskemål, men det kan komma att styras av verksamheternas behov.
För att arbeta hos oss måste du lämna in ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister. Beställ detta på polisens hemsida samtidigt som du skickar in din ansökan. Använd blanketten "Kontroll av egna uppgifter". Om du blir aktuell för en tjänst ska utdraget lämnas in i ett oöppnat kuvert.
Är detta sommarjobbet för dig? Urval och intervjuer sker löpande, skicka in din ansökan redan idag!Kontaktuppgifter för detta jobb
Rekryteringsenheten besvarar dina frågor via frågeformuläret som du hittar genom att klicka här
Fackliga representanter: http://www.jonkoping.se/fackligasoc
Sommarjobba med oss och bidra till den omsorg du själv skulle vilja ha en dag!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
