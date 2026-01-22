Sommarjobba i skogen med uppföljning av skogsvård
Känner du dig hemma i skogen? Då är du som vi. Vi lever nära skogen. Förädlar råvaran med omsorg på ett hållbart sätt och vi tillvaratar hela stocken.
Ta chansen att sommarjobba i ett företag som satsar lokalt på hemmaplan. Vi verkar och återinvesterar i den landsbygd där vi själva lever och bor. Vi har återtagit driften av avvecklade sågverk på Lövholmen, Örarna och Seskarö och investerar löpande i våra anläggningar. Med dessa satsningar är vi med och utvecklar vår hembygd med en hållbar råvara i fokus: trä.
VI SÖKER
Vi söker en trygg och skoglig person som vill jobba ute i fält under juni-augusti. Du gillar att ta eget ansvar, planera din arbetsdag efter givna yttre förutsättningar och klarar att utföra tilldelade arbetsuppgifter med stor självständighet. Vi tror att du som söker sommarjobb hos oss har en pågående eller avslutad utbildning med mot skogsbruk/skogsnäring. Det är meriterande, men inget absolut krav, om du har erfarenhet av skogligt arbete. Vi kommer i denna rekrytering att lägga stor vikt vid dina personliga förutsättningar att passa in i rollen som fältinventerare.
DET HÄR FÅR DU JOBBA MED
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att följa upp utförd skogsvård, både när det gäller markberedning och plantering.
INFORMATION OM TJÄNSTEN
Sommarjobb under juni-augusti, exakt period enligt överenskommelse. Placeringsort är någon av Stenvalls Träs verksamhetsområden i Norrbotten, arbetsställen kan ändras. Har du frågor om tjänsten kontakta gärna Elena Nyberg 070-184 10 22.
Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag 2026-XX-XX.
Välkommen med din ansökan!
Vi är ett genuint familjeföretag som startades som ett snickeri i Sikfors i Norrbotten 1947. En by omgiven av skog, en skog som vi brukat och förädlat sedan dess. Det är ingen överdrift att säga att vi är hemma i skogen och att vi verkligen brinner för vår hembygd.
Det är kanske därför vi allt sedan starten alltid jobbat för att nyttja den skog vi tar i anspråk så ansvarsfullt som möjligt. Utnyttja alla delar. Optimera uttaget. Därför förädlar vi även det klena timret. Vi tänkte också cirkulärt och resurseffektivt långt innan vi visste vad hållbarhet var.
För oss är det självklart att återinvestera vinsten i att utveckla vår verksamhet och indirekt bidra som motor för näringslivet i landsbygden. De senaste åren har vi investerat i över en miljard i ny teknik och andra förbättringar i våra verksamheter.
I dag är vi 562 anställda på 22 verksamhetsorter och omsätter 2,3 miljarder.
