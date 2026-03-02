Sommarjobba i Lidköpings roligaste butik, Elgiganten Lidköping
2026-03-02
Elgiganten är Sveriges ledande återförsäljare av hemelektronik, vitvaror och kök. Vi har i dag närmare 3 400 anställda och totalt 170 Phonehouse-butiker och varuhus över hela landet. Som anställd på Elgiganten är du en del av något mycket större och verksamheten utgörs av flera viktiga funktioner såsom varuhus, butiker, e-handel, nordiskt centrallager och kundtjänst. Bli en del av oss och var med på vår framgång!
Elgiganten Lidköping söker Sveriges bästa sommarjobbare!
Letar du efter Lidköpings roligaste sommarjobb? Drömmer du om att få arbeta med fantastiska kollegor i en omväxlande miljö? Älskar du att hjälpa till? Om du svarat JA på frågorna så är det dig vi letar efter!
Elgiganten Lidköping söker nu säljare/Sales Advisor/Service Advisor till avdelningen Sales där vi erbjuder produkter inom Telefoni, Data, Gaming, Ljud och Bild samt Vitvaror, Hushållsprodukter och Kök. /// butiksmedarbetare till avdelningen Operations som består av kassa, lager, support och merchandising.
Dina arbetsuppgifter
Dagarna kommer att vara fyllda av olika arbetsuppgifter vilket kräver att du är flexibel, gillar variation och trivs med att ta stort ansvar. På Elgiganten arbetar drivna och engagerade medarbetare som brinner för kundmötet. Tillsammans med kollegorna hittar man lösningar till kundernas behov, allt för att skapa ett bemötande som berör. Vi söker därför en kollega som trivs med att arbeta självständigt vid kundkontakt men även föredrar att arbeta med kollegorna för att nå gemensamt uppsatta mål.Bakgrund
Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet inom handel, sälj eller serviceyrken - men det är inget krav. Vi kommer att förse dig med en gedigen introduktion till vår organisation så att du har både kunskap och rätt förutsättningar för att både lyckas och trivas hos oss. Vi ser därför gärna att du är en person med ett stort engagemang och en vilja att utvecklas.
Om Elgiganten:
För oss i Elgiganten är Du som medarbetare tillsammans med våra kunder alltid vårt primära fokus. Den viktigaste uppgiften som butiksmedarbetare/säljare på Elgiganten är att hitta den perfekta lösningen för våra kunders frågor, utmaningar och önskemål. Vi vill att alla ska kunna ta del av den magiska världen av teknik!
Vår kultur är viktig för oss och våra värderingar genomsyrar allt vi gör, vi söker nu en kollega som vill bli en del av vår gemenskap och precis som vi drivs av och delar våra värderingar: Win Together, Play Together, Grow Together and be Different Together.
På Elgiganten tror vi att våra olikheter gör oss starkare och sammanhållningen är en styrka. Här jobbar drivna personer med stort intresse för både våra kunder och varandra. De som ser möjligheter, gillar snabba förändringar och drivs av att bidra till positiva resultat brukar trivas väl hos oss. Det är personer med energi som har en förmåga att naturligt ta egna initiativ och som vill utvecklas.
Elgiganten erbjuder dig:
• En inspirerande arbetsplats med hög arbetsglädje och stark gemenskap.
• Avtalsenlig lön och pension men även ett generöst bonusavtal.
• God introduktion, utmaningar och även ett internt utbildningsprogram för medarbetare och ledare.
• Goda förmåner inom personalköp.
Övrig information
Anställningsinformation Sommarvikariat
Tillträde Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
På Elgiganten strävar vi efter mångfald och välkomnar därför alla sökande, oavsett kön, ålder eller etnisk bakgrund. Observera att vi använder tester och bakgrundskontroll som en del i rekryteringsprocessen. Vi ser fram emot din ansökan! Registerna ditt CV och sök tjänsten genom att klicka på länken.
Avtalsenlig lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Elgiganten AB
(org.nr 556471-4474), https://www.elgiganten.se/ Kontakt
Storemanager
Lukas Lager storemanager.lidkoping@giganten.se 0730858856 Jobbnummer
9770780