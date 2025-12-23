Sommarjobba i Laxå kommun - omvårdnadspersonal äldreomsorg och LSS
Laxå Kommun / Undersköterskejobb / Laxå Visa alla undersköterskejobb i Laxå
2025-12-23
, Askersund
, Hallsberg
, Degerfors
, Gullspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Laxå Kommun i Laxå
, Örebro
eller i hela Sverige
Laxå kommun är en trevlig liten kommun belägen i södra Örebro län. Hos oss arbetar 450 personer fördelade på fyra verksamhetsområden - Kommunledning, Samhällsutveckling, Utbildning och Vård och Omsorg. Vi arbetar efter vår värdegrund där ledorden är respektfullhet, lyhördhet, framåtanda och positivitet. Är det något du kan skriva under på? I så fall - fortsätt läsa!
Vård och omsorg i Laxå kommun har ett viktigt samhällsuppdrag och här jobbar vi med stöd, hjälp och omsorg till människor i alla åldrar.
Vår verksamhet präglas av mänskliga värden och vi vill skapa trygghet för de personer som behöver vårt stöd.
Vi söker timvikarier med start omgående, samt sommarvikarier till sommaren 2026!
Inom vård och omsorg finns sommarjobb för dig som vill arbeta nära människor och göra skillnad på riktigt. Du möter både äldre och personer med funktionsnedsättning som behöver stöd, omvårdnad och sällskap. I gengäld får du leenden, skratt, tacksamhet och fina möten - och ett jobb där du är betydelsefull varje dag.
Att vilja vårda, stötta och utveckla andra människor är några egenskaper som behövs allra mest i vårt samhälle. Och det är en egenskap vi verkligen värdesätter hos oss!
Att sommarjobba inom vård och omsorg blir aldrig tråkigt. Inom våra verksamheter jobbar du utifrån rutiner, men eftersom vi alltid utgår i från våra brukares behov, intressen och dagsform kan arbetsuppgifterna variera från dag till dag. Det kan vara allt från att hjälpa till med personlig omvårdnad till att ta en promenad, följa med på en aktivitet, måla naglarna eller spela spel tillsammans. Hos oss får du ta eget ansvar samtidigt som du blir en del av ett större team med flera andra sommarjobbare och erfarna kollegor. Vi finns här för att ge dig kunskap, stöttning och en rolig sommar.
Jobba inom äldreomsorgen
Förutom att vara ett sällskap och stöd vid sociala aktiviteter som fikastunder och promenader, så kan arbetsuppgifterna inom äldreomsorgen handla om att hjälpa till med personlig omvårdnad och dagliga sysslor som att städa, förbereda frukost och hantera läkemedel.
På ett äldreboende bor flera äldre i samma hus men i egna rum, där du och kollegorna jobbar tillsammans för att ge de boende stöd och hjälp i vardagen. Inom hemtjänsten ger du i stället stöd och hjälp till personer i deras eget hem, du åker då hem till brukaren och utför de sysslor som personen har beviljats i sin insats. För att arbeta i hemtjänsten behövs ofta körkort, eftersom du ska ta dig mellan olika bostäder, men inom några hemtjänstområden finns det möjlighet att gå eller cykla.
Jobba med personer med funktionsnedsättning inom LSS
Du kan också sommarjobba med personer i alla åldrar som har psykiska, fysiska och intellektuella funktionsvariationer. Arbetet innebär att erbjuda stöd i det dagliga livet utifrån den enskildes behov, förutsättningar och önskemål. Det kan till exempel vara stöd vid personlig omvårdnad, hjälp vid matlagning och vardagssysslor eller att planera och vara med vid olika fritidsaktiviteter. Här finns ofta frihet att styra dagen efter brukarnas intressen och önskemål. I en gruppbostad/servicebostad bor flera personer tillsammans eller i samma hus men i egna lägenheter. Inom personlig assistans arbetar du i stället i en persons egna hem. På vårt korttidshem arbetar du med barn och ungdomar som har olika funktionsvariationer och som vistas där under en begränsad period. Syftet kan vara att de ska få ett miljöombyte eller att anhöriga ska få avlastning i vardagen.Publiceringsdatum2025-12-23Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett stort intresse för att arbeta med människor där du i din roll är självständig, trygg och lyssnar in andras behov och önskemål. Arbetet passar dig som kan arbeta oregelbundna arbetstider, är flexibel och gillar att samarbeta. Du som söker behöver ha goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift. Eftersom det ingår dokumentation i arbetet behöver du kunna hantera digitala verktyg.
Det är bra om du har en vård- och omsorgsutbildning, barn- och fritidsutbildning eller tidigare erfarenhet inom området, men det är inget krav.
B-körkort är önskvärt för flera av våra roller.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Ersättning
timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/86". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Laxå kommun
(org.nr 212000-1918) Arbetsplats
SON, Verksamhetsövergripande Kontakt
Linda Moberg, enhetschef linda.moberg@laxa.se Jobbnummer
9662309