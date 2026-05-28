Sommarjobba i hemtjänsten i Boden kommun!
2026-05-28
Har du ett intresse av att arbeta med människor? Då behöver vi dig till hemtjänsten i Boden i sommar.
Bodens kommun är en modern småstad med 28 000 invånare. I Boden lever vi närhetsliv. Med det menar vi det liv där du har nära till allt som är viktigt och lite till.
Att arbeta i Bodens kommun är att vara nära Bodensarnas föränderliga vardag. Detta innebär möjligheter och utmaningar där vägen fram kan vara mod att våga. Vi har en stark våga prova-kultur där stödet från kompetenta kollegor och chefer finns nära. Här får du ett stort förtroende i en fantastisk miljö och möjlighet att utveckla dig själv och andra.
I vår hemtjänst sätter vi alltid individens behov i fokus. Som medarbetare kommer du att arbeta med varierande uppgifter för att stödja personer i deras egna hem och i utomhusmiljöer. Du får en möjlighet att göra verklig skillnad i människors liv.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Förbereda och servera måltider
Assistera med på- och avklädning
Stödja vid personlig hygien
Utföra ledsagningar och promenader
Ge avlastning och serviceinsatser
Tjänsten är på heltid och sträcker sig över sommaren. Arbetstiderna varierar mellan dag och kväll, helgpass förekommer.
Du blir anställd av StudentConsulting och arbetar på uppdrag hos Bodens kommun. Arbetet som konsult hos StudentConsulting ger dig ett brett kontaktnät och goda karriärmöjligheter. Som anställd hos oss får du en attraktiv anställning med marknadsmässig lön, övertidsersättning och försäkringar enligt kollektivavtal
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta med människor och som strävar efter att ge ett gott bemötande. Du har en vilja att lära och utvecklas i ditt arbete.
Meriterande kvalifikationer:
Utbildning som undersköterska eller annan relevant vårdutbildning
Erfarenhet av arbete inom vården
Du bör ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, då du kommer att ha kontakt med brukare och anhöriga samt dokumentera arbetsuppgifter.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Publiceringsdatum 2026-05-28
B-körkort är meriterande men inte ett krav.
Arbetstiderna är förlagda dag, kväll och helger.
Är du redo att göra skillnad i någons liv? Skicka in din ansökan idag!
Den här rekryteringsprocessen hanteras av StudentConsulting. Vid frågor om tjänsten så är du välkommen att kontakta rekryterare Emilia Bergstedt på epost, emilia.bergstedt@studentconsulting.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Kyrkgatan 24 (visa karta
)
961 34 BODEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Henna Vaalto henna.vaalto@studentconsulting.com Jobbnummer
9934859