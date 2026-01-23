Sommarjobba hos Roxtec inom inköp/logistik/ekonomi
Manpower AB / Lagerjobb / Karlskrona Visa alla lagerjobb i Karlskrona
2026-01-23
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Manpower AB i Karlskrona
, Ronneby
, Karlshamn
, Emmaboda
, Tingsryd
eller i hela Sverige
Sommarjobba hos Roxtec inom inköp/logistik/ekonomi
Går du en eftergymnasial utbildning och är redo för ett spännande och utvecklande sommarjobb? Vill du få värdefull arbetslivserfarenhet och insyn i ett bolag i världsklass? Då har vi jobbet för dig! Just nu söker vår internationella kund Roxtec flera sommarjobbare inom ett flertal administrativa roller i Karlskrona. Skicka din ansökan redan idag!
Ett sommarjobb hos Roxtec kan öppna flera dörrar till andra spännande tjänster efter din examen.
Du kommer att vara anställd av Manpower, men arbeta hos Roxtec. Uppdraget gäller under sommarmånaderna juni-augusti och är på heltid.
Om dig
Vi söker dig som är passionerad, har ett eget driv och vill utvecklas. Vår målsättning är att hitta en roll som möter dina kompetenser, förväntningar och personliga karriärsmål.
Det är viktigt att du arbetar med ett klart kundfokus och tar hjälp tidigt när du inte förstår eller klarar uppgiften på egen hand.
Snabbhet, enkelhet och flexibilitet är viktiga ledord på Roxtec, något vi tror att även du värdesätter!Publiceringsdatum2026-01-23Bakgrund
* Pågående utbildning på högskola eller yrkesutbildning
* God datorvana
* Goda kunskaper i OfficepaketetDina personliga egenskaper
* Kommunikativ och välfungerande lagspelare
* Starkt kundfokus och ett bra bemötande
Du har säkert fler erbjudanden att ta ställning till. Varför ska du välja Manpower?
Manpower är Sveriges ledande konsult- och rekryteringsföretag. Vi hjälper dig inte bara med ett vanligt sommarjobb, utan kan vara din karriärspartner även efter examen. Manpower är ett värderingsstyrt bolag med konsulternas karriärsmål i fokus. Vi har ett långsiktigt engagemang i våra konsulter för att skapa balans mellan privatliv och arbetsliv. Som konsult hos Manpower utvecklar du tillsammans med din konsultchef en specifik karriärplan utifrån dina önskemål och din kompetens. Genom oss får du möjlighet att arbeta på stora internationella koncerner och mindre bolag inom många olika branscher.
Erbjudande
Rent formellt bygger en anställning hos oss på samma lagar och regler som på den övriga arbetsmarknaden. Vi har kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension och fackliga relationer. Det som skiljer sig är att du blir anställd hos oss, men arbetar på uppdrag hos vår kund. Som konsult erbjuds du även friskvårdsbidrag.
Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, för att du trivs på din arbetsplats och för att du utvecklas i din yrkesroll.
Sök tjänsten idag!
Mer om Roxtec
Roxtec är världsledande inom utveckling och tillverkning av modulbaserade tätningslösningar för kabel- och rörgenomföringar. Företagets flexibla system används inom allt från energibranschen till varvsindustrin för att skydda liv och tillgångar från riskfaktorer som brand, gas och vatten. Roxtec är en snabbväxande koncern som servar kunder på mer än 80 marknader. Läs mer på www.roxtec.com.Så ansöker du
Varmt välkommen att ansöka genom att registrera ditt CV. Urval sker löpande.
Har du frågor om tjänsten eller rollen som konsult är du välkommen att kontakta charlotte.johansson1@manpower.se Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "262795f7-98b7-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manpower AB
(org.nr 556348-1588) Arbetsplats
Manpower Kontakt
Charlotte Johansson Charlotte.Johansson1@manpower.se Jobbnummer
9700495