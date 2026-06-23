Sommarjobba hos oss på Attendo hemtjänst Värmdö
Attendo Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Värmdö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Värmdö
2026-06-23
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Sommarjobba hos oss inom hemtjänsten!
Vill du ha ett meningsfullt sommarjobb där du verkligen gör skillnad? Då är du varmt välkommen att söka sommarjobb hos oss inom hemtjänsten!
Vi utbildar dig!
Hos oss får du den utbildning du behöver för att arbeta som vårdbiträde. Du behöver ingen tidigare erfarenhet – vi ger dig rätt introduktion och stöd så att du känner dig trygg i din roll.
Vad gör man inom hemtjänsten?
Som sommarvikarie hos oss hjälper du våra kunder i deras vardag, till exempel med:
Personlig hygien och omvårdnad
Hjälp vid inköp och ärenden
Stöd vid måltider
Sociala aktiviteter
Utevistelser och promenader i solskenet
Tillsyn och andra insatser enligt beslut
Vi sätter alltid kunden i centrum och tycker det är viktigt att sätta guldkant på tillvaron hos våra kunder
Vi söker dig som:
Är 18 år eller äldre
Kan cykla
Är ansvarstagande och tycker om att arbeta med människor
Har flytande kunskaper i svenska, tal och skrift
Meriterande:
Körkort och vana att köra bil
Hos oss får du ett varierande, roligt och utvecklande arbete där du gör skillnad varje dag – både för andra och för dig själv.
Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt team i sommar!
Vad kan vi erbjuda dig?
Attendo är en trygg arbetsgivare som kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så vänta inte med din ansökan!
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Välkommen med din ansökan – Tillsammans för framtidens omsorg!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Yennifer Ahlman Biträdande verksamhetschef yennifer.ahlman@attendo.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7909148-2067335". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Attendo Sverige AB
(org.nr 556148-5169), https://attendosverige.teamtailor.com
Skärgårdsvägen 221 (visa karta
)
139 34 VÄRMDÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Attendo Sverige Jobbnummer
9975867