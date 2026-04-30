Sommarjobba hos oss och stötta barn med särskilda behov!
Göteborgs kommun / Vårdarjobb / Göteborg Visa alla vårdarjobb i Göteborg
2026-04-30
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige
Nu söker vi sommar- och timvikarier till boenden och korttidshem för barn och ungdomar
Att arbeta på våra barnboenden och korttidshem innebär att kliva in i en miljö där varje barn är unikt och där ditt bemötande gör verklig skillnad. Vi söker dig som vill bidra till trygga, meningsfulla och utvecklande dagar för barn och ungdomar med olika typer av stödbehov, oavsett om du studerar, nyligen avslutat din utbildning eller vill prova ett nytt område.
En vardag där varje barn möts utifrån sina förutsättningar
Hos oss möter du barn och ungdomar med varierande behov. Det kan handla om stöd i kommunikation, inlärning eller socialt samspel, men också mer omfattande omvårdnad som sondmatning, andningshjälp eller stöd vid flerfunktionsnedsättningar. I vissa verksamheter arbetar du även med barn som kan ha utmanande beteenden. Oavsett målgrupp utgår vi alltid från individens sätt att uttrycka sig, kommunicera och vara i världen.
Din roll som vikarie
Du stöttar i allt från personlig omvårdnad till att vara med på och utföra aktiviteter, ge pedagogiskt stöd och vara en hjälpande hand i barnen och ungdomarnas vardag. Du hjälper barnen att lyckas i sina små och stora steg, och dokumenterar utveckling och viktiga händelser. Vi arbetar med metoder som lågaffektivt bemötande (LAB) och alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) för att skapa trygghet, delaktighet och förutsägbarhet.
Flexibla arbetspass
Som vikarie kan du arbeta dag, kväll, helg, vaken natt eller sovande jour. Vi söker dig som vill arbeta på ett sommarvikariat på ett fast schema och inför det vill vi gärna att du börjar innan sommaren som timvikarie där varierande arbetstider kan förekomma. Detta för att både du och barnen hinner lära känna varandra. Publiceringsdatum2026-04-30Kvalifikationer
För att få arbeta som vikarie inom funktionsstöd behöver du ha fyllt 18 år, i enlighet med föreskrifterna om minderårigas arbetsmiljö 14§ samt bilaga 2 1B (AFS 2023:2).
Du som inte uppfyller godkänt betyg i Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 kan komma att erbjudas språktest via EducateIt.
Det är meriterande om du har
fullgjord eller pågående utbildning inom området, till exempel som stödassistent, undersköterska alternativt en pågående eller avslutad akademisk utbildning inom hälso- och sjukvård, beteendevetenskap eller pedagogisk utbildning.
erfarenhet/kunskap av lågaffektivt bemötande (LAB), alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), utmanande beteenden samt självskadebeteenden.
tidigare arbetat med medicintekniska hjälpmedel så som trach, sondmatning, peg eller andningsmaskin samt har erfarenhet av omfattande omvårdnad.
har tidigare erfarenhet av arbete inom funktionsstödsområdet eller inom vård och omsorg så är det meriterande men inget krav.
Som vikarie inom funktionsstöd sätter du individen i fokus och vi söker dig som tar ansvar, både för dina egna och gruppens uppgifter. Som vikarie inom funktionsstöd sätter du individen i fokus och ser till att arbetet blir gjort på rätt sätt.
Samtidigt är du positiv, hjälpsam och respektfull även när det är stressigt. Du samarbetar bra med andra, lyssnar och bidrar till en god stämning. I pressade lägen behåller du lugnet, gör kloka bedömningar och ser till att uppdraget lyckas på bästa sätt.
Känner du att ovanstående beskrivning stämmer in på dig? Då är du varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
Urval och intervjuer påbörjas under ansökningstiden.
Istället för att skicka in personligt brev till oss kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området.
I Förvaltningen för Funktionsstöd arbetar vi med konceptet 3T- "Tim till tillsvidare". Målsättningen är att det ska leda till en tillsvidareanställning i förvaltningen för utbildade vikarier, ca 70 % av vår tillsvidareanställda kommer från timvikariat. Bemanningsenheten kan rådgöra kring utbildning och det går att kombinera utbildning med arbete via bemanningsenheten. Vi lotsar även utbildad personal mot verksamheter som har behov.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag & cykelbidrag
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Du beställer ett digitalt registerutdrag som skickas till din digitala brevlåda. Detta gör du via länken: Arbete med barn enligt LSS, e-tjänst | Polismyndigheten
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
)
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Rekryteringsenheten Stadenövergripande rekrytering.stadenovergripande@funktionsstod.goteborg.se Jobbnummer
9886709