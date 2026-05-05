Sommarjobba hos man i Sunderbyn - mest arbete i Juni månad
På Bättre Assistans arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Bättre Assistans är en del av Inre Kraft och söker dig som vill arbeta som personlig assistent hos vår kund i Sunderbyn. Vi erbjuder ett sommarvikariat som sträcker sig från vecka 26 till och med vecka 32. Tjänsten är perfekt för dig som vill kombinera jobb med ledighet, då arbetstiden är fördelad enligt följande:
Juni 18 tim
Juli 60 tim
Augusti 18 tim
Arbetstiderna är förlagda främst dagtid vardagar, med enstaka kvällspass. Samt två helger på 3 månader, enligt följande:
Kl 09.00-15.00
Kl 15.00-21.00
Tillträde sker måndag vecka 26, vi gärna ser att du kan gå introduktion i Maj och Juni.
OM KUNDEN
Kunden är en man i 35-årsåldern som gillar fysisk aktivitet, han tycker bland annat om bowling, spela spel och promenera. Vår kund behöver din hjälp som assistent i sin vardag då han har autism.
Arbetsuppgifterna inkluderar:
Stöd vid dagliga rutiner, som förekommande hushållssysslor
Hjälp vid personlig hygien, av- och påklädning samt vid måltider
Kommunikation och tolkning av omvärlden
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som vill vara med och skapa en trygg och meningsfull vardag. I rollen som assistent är det viktigt att du möter vår kund där han befinner sig, kraven anpassas alltid efter dagsform och förmåga. Han önskar att samspel sker på hans villkor, så att han får känna kontroll och delaktighet.
Du hjälper till att skapa en vardag där hans behov och intressen får det utrymme de behöver. Slutligen värdesätter vi att du är stabil och trygg, tar ansvar och möter utmaningar med ett lösningsinriktat förhållningssätt.Om du känner att detta stämmer in på dig, kan du vara den vi söker!
KRAV
Mycket goda kunskaper i det svenska språket
MERITER
Erfarenhet av autism
Erfarenhet av lågaffektivt bemötande
Sysselsättningsgrad: Sommarvikariat i varierande omfattning v 26-32.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare, kund och anhörig på Bättre Assistans. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Bättre Assistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ner på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du ska arbeta med barn och unga under 18 år krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid.
Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag i enlighet med gällande lagstiftning och de nya regler som träder i kraft den 1 mars 2026.
Jobba hos oss på Bättre Assistans
Bättre Assistans bedriver personlig assistans med spetskompetens inom autism. Vi har kontor i Boden och bedriver verksamhet i Boden, Luleå och övriga delar av Fyrkanten. För oss är det självklart att anpassa omsorgen utifrån varje individs unika förutsättningar. Vi skapar en tydlig struktur och hållbara rutiner som ger utrymme för utveckling genom hela livet. Vi är en verksamhet med korta informationsvägar - alltid nära till stöd, i både med- och motgång och vi är aldrig längre än ett samtal bort. Vi anser att alla som arbetar med eller vistas nära personer med autism bör ha minst grundläggande kompetens. Därför erbjuder vi handledning till alla som vill fördjupa sina kunskaper. Tillsammans skapar vi en trygg, meningsfull och glädjefylld vardag för både kunder och medarbetare.
Förmåner för dig som anställd hos Bättre Assistans
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal och avtalspension. Du är försäkrad under arbetstid och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till våra anställda.
Delning av ansökningar inom Team Olivia
För att ge dig bästa möjligheterna att hitta rätt tjänst kan din ansökan komma att delas med våra systerbolag inom Team Olivia, om din profil matchar en ledig tjänst där. Självklart sker detta endast med ditt godkännande, vilket du anger i samband med din ansökan.
För dig med anställningsstöd
Om du har rätt till anställningsstöd tar vi hänsyn till detta vid en eventuell anställning. Att ange denna information i din ansökan är helt frivilligt - alternativt kan du välja att informera oss vid en eventuell intervju. Vi ser detta som en möjlighet att tillsammans skapa en bra lösning för dig som medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7682455-1982479". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inre Kraft i Norr AB
(org.nr 556666-8611), https://inrekraft.teamtailor.com
Bangårdsgatan 16 (visa karta
)
972 35 LULEÅ
Inrekraft Jobbnummer
