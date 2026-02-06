Sommarjobba hos Billerud - Karlsborgs bruk 2026
2026-02-06
Att sommarjobba på Billerud ger dig goda möjligheter att få värdefulla erfarenheter. Vi på Billerud ger dig möjlighet att arbeta i en innovativ och spännande miljö samtidigt som du tillsammans med andra kommer bidra till en mer hållbar morgondag.
Vi söker nu efter flera semestervikarier som vill jobba på Karlsborgs bruk under sommaren 2026.
Ett sommarjobb hos Billerud är en fantastisk möjlighet för den som vill utveckla sina kunskaper, få praktisk erfarenhet och samtidigt få en inblick i hur det är att jobba i vår industri.
För många av våra tidigare sommarjobbare blev just det här första steget in i industrin. För andra blev det ett avstamp för vidare studier, nya insikter eller kanske ett intresse de inte visste att de hade. Det är därför våra sommarjobb är så värdefulla - både för oss och för dem som väljer att tillbringa några månader hos oss.
Vem kan ansöka?
För att söka sommarjobb hos Billerud behöver du:
Ha fyllt 18 år
Kunna visa upp godkända betyg från slutförd eller pågående gymnasieutbildning
För vissa tjänster ha en relevant utbildning eller studera en sådan
Vi söker sommarjobbare till:
Produktion
Underhåll
Utlastning
Förråd
Laboratorium
Restaurang
Läs mer om sommarjobben och sök här: https://www.billerud.se/karriar/lediga-tjanster/lediga-sommarjobb?location=SWE+-+Karlsborg
Ansökningsinformation
Urval kan ske löpande eller efter ansökningsperiodens slut. Som kandidat kommer du få en första återkopplingen om ett potentiellt nästa steg via email och vi rekommenderar att du håller utkik i din mailkorg för att inte missa information från teamet på Billerud.
Kandidater som går vidare till ett första steg i denna process kommer bli ombedda att genomföra ett problemlösnings- samt ett personlighetstest. Som ett andra steg i processen kommer vi bjuda in aktuella kandidater till intervju.
På Billerud sätter vi säkerheten först och slutkandidaten kommer bli ombedd att i enlighet med vår policy att genomföra ett Drog- & Alkoholtest på vår företagshälsovård. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett heltidsjobb.
Strandvägen 3
952 71 KARLSBORGSVERKEN
9728047