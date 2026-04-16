Sommarjobb? Vi söker efter personliga assistenter till man i Burgsvik
Är du på jakt efter ett jobb under sommaren och bor nära Burgsvik? Då har du hittat rätt.
Nu letar vi efter ytterligare förstärkning av personal inför sommaren. Här får du chansen att ha ett meningsfullt sommarjobb där du verkligen gör skillnad. Publiceringsdatum2026-04-16Om tjänsten
Som personlig assistent stöttar du en person med funktionsvariation i vardagen. Arbetsuppgifterna varierar beroende på kundens behov och kan bland annat bestå av:
Personlig omvårdnad
Hjälp i hemmet
Följa med på aktiviteter och utflykter
Stöd i dagliga rutiner
Du är med och stödjer personen oavsett om det är i hemmet eller i andra miljöer.
Arbetstiderna är kl 07:30-22:30 både vardagar och helger. Du arbetar självständigt hela passet.
Du inleder din anställning med introduktion tillsammans med erfaren personal. Vi ser gärna att du kan börja omgående.
Uppdraget
Uppdraget avser en man i 70 års åldern som bor i Burgsvik. Mannen är förlamad från armhålan och nedåt och sitter i rullstol. Därav förekommer förflyttningar i arbetet. Hjälpmedel som lift finns på plats men vi ser gärna att du har en stark och god fysik så att förflyttningar inte utgör något hinder. Mannen har även en egen snickarverkstad som används flitigt av både honom och assistenterna. Där skapas en mängd fina hantverk. Vi söker dig som gillar att skapa, snickra och arbeta med händerna. Du är en person som inte backar för att kavla upp ärmarna och som gärna tar tag i praktiska saker när det behövs.
Vi söker dig som
Är ansvarstagande, pålitlig och lyhörd
Har ett professionellt och respektfullt arbetssätt
Har ett genuint intresse av att arbeta med människor
Är initiativtagande men även anpassningsbar efter kundens behov
Tidigare erfarenhet som personlig assistent är meriterande, men inte ett krav - det viktigaste är personkemin. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet samt respekt för kundens självbestämmande och personliga integritet.
Krav
Du har körkort och bil eller bor i Burgsvik
Du kan arbeta långa pass och är tillgänglig under sommaren
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Vi erbjuder
Ett givande och varierande arbete
Möjlighet till förlängning efter sommaren
Anställningsvillkor enligt kollektivavtal med Kommunal
Individuell lönesättning, timlön enligt överenskommelse
Arbetsgivare: IGS Assistans AB
Övriga krav
Giltig legitimation ska uppvisas innan avtal tecknas
Utdrag ur Polisens belastningsregister (äldre eller vuxna med funktionsnedsättning) måste uppvisas före anställning
Vi rekommenderar att du beställer utdraget i samband med din ansökan, då handläggningstiden kan vara upp till 14 dagar.
Alternativt kan du ansöka om belastningsregister och få det digitalt via Kivra.
Länk till ansökan:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/Så ansöker du
Tycker du att detta låter som ett intressant arbete som skulle passa dig? Tveka inte på att skicka in din ansökan redan idag och berätta varför just du är rätt kandidat för jobbet.
Endast kandidater som bedöms aktuella för intervju kommer att kontaktas. Urval och intervjuer sker löpande, därför vi ser fram emot din ansökan så snart som möjligt.
Genom att skicka in din ansökan samtycker du till att IGS Assistans AB behandlar och sparar dina personuppgifter under pågående rekryteringsprocess.
Om IGS Assistans AB
IGS Assistans är ett privat assistansbolag med över 25 års erfarenhet inom personlig assistans.
Vi arbetar utifrån kundens individuella behov och självbestämmanderätt och erbjuder våra medarbetare kontinuerlig utbildning, friskvårdsbidrag samt utvecklingsmöjligheter. IGS Assistans är ett företag som satsar på hög kvalitet, mångfald och långsiktighet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-16
Skicka CV och personligt brev via mejl
E-post: ansokan@igsassistans.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BURGSVIK".
(org.nr 556768-0318)
623 35 BURGSVIK
För detta jobb krävs körkort.
9859296