Sommarjobb, vårdbiträde/undersköterska till Blidösundsgården | Tiohundra
Tiohundra AB, Sommarannonser * / Undersköterskejobb / Norrtälje Visa alla undersköterskejobb i Norrtälje
2026-01-20
När våra ordinarie medarbetare tar en välförtjänt semester, söker vi dig som vill bidra till att vi kan fortsätta erbjuda trygg och kvalitativ vård och omsorg i hela Norrtälje.
Är du redo att ta dig an detta viktiga uppdrag? Varmt välkommen att skicka in din ansökan om sommarjobb hos oss på Tiohundra! Publiceringsdatum2026-01-20Om tjänsten
Arbetet innefattar uppgifter som vårdbiträde/undersköterska till Blidösundsgården, beläget på vackra skärgårdsön Blidö. På enheten jobbar du med boende. Tjänstgöring förläggs på dag, kväll, helg och vi behöver även dig som kan arbeta natt. Vi söker vikarier under perioden juni-juli-augusti i omfattning deltid/heltid. Vi erbjuder en introduktionsutbildning och arbetskläder.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Omvårdnad
Sociala aktiviteter
Städ och tvätt
Viss matlagning
Om dig
För den här tjänsten behöver du:
Erfarenhet av äldreomsorg
Goda kunskaper i svenska språket i tal och skriftKörkortskrav
Det är meriterande om du också har:
Utbildning, undersköterska eller liknande
Då du ersätter ordinarie personal ser vi att du som söker är självgående och kan be om hjälp när du behöver det. Vi ser att du har god samarbetsförmåga då teamet består av fler olika professioner och personligheter. I utmanade situationer är du lugn, stabil och kontrollerad samt fokuserar på rätt saker.
Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Om företaget
Tiohundra AB bildades 2006 och ägs av Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, ett samarbete mellan Region Stockholm och Norrtälje kommun. Tillsammans är vi cirka 2 300 medarbetare som arbetar inom allt från akutsjukhus, rehabilitering, hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, personlig assistans, vårdcentraler, vaktmästeri, kök och andra administrativa tjänster inom verksamhetsområdet bolagsgemensam service. Med innovativa och effektiva arbetssätt vill vi höja kvaliteten och skapa mervärde för patienter, brukare, närstående och medarbetare.
Vi är en del av Tiohundra - det kompletta vårdbolaget i Roslagen.
