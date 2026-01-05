Sommarjobb USK till hemsjukvården, närvårdsenheten och korttidsenheten
Varje dag går cirka 1800 personer till arbetsplatsen Östhammars kommun för att leverera välfärd och utveckling så att vårt lokala samhälle kan fortsätta vara tryggt och attraktivt. Vi gör det tillsammans, med engagemang, ansvar och öppenhet. Det är vi stolta över.
Vi erbjuder en stimulerande och varierande arbetsmiljö med möjlighet att bidra till förbättrad livskvalitet för våra brukare. I arbetet får du stöd från erfarna och engagerade kollegor samt att du får arbete med ett väl sammansvetsat och glatt arbetslag med god stämning och hög trivsel.
Östhammars kommun söker erfarna undersköterskor för sommarvikariat under sommarmånaderna.
Östhammars kommun söker erfarna undersköterskor för sommarvikariat under sommarmånaderna.
De arbetsplatser vi erbjuder jobb på är:
Hemsjukvården:
Som undersköterska på hemsjukvården kommer du att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter i patienternas egna hem samt särskilda boenden. Du kommer att arbeta i nära samarbete med sjuksköterskor och övrig vårdpersonal för att säkerställa att våra brukare får den bästa möjliga vården.
Korttidsenheten:
Korttidsenheten finns på Östhammars vårdcentrum, omfattar 16 vårdplatser + en trygghetsplats och bedrivs i enlighet med Socialtjänstlagen (SoL). På korttidsenheten finns följande inriktningar, regelbunden vistelse/växelvård, omvårdnad i livets slutskede, rehabilitering, enstaka vistelse för exempelvis utredning av vård och omsorgs behov eller i väntan på att beslut om särskilt boende verkställs, trygghetsplats när närstående under kortare tid inte kan sköta omvårdnaden om enskild i hemmet.
Närvårdsenheten:
Närvårdsenheten finns på Östhammars vårdcentrum med inriktning av en mellanvårdsform mellan slutenvård, kommunal hemsjukvård och kommunal omsorg. Här behandlas multisjuka personer med behov av utredning och medicinsk behandling som inte kan ges i bostaden. Verksamheten bedrivs i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen, därför krävs att du är utbildad undersköterska. Du arbetar med omvårdnad och service men också delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.
Exempel på arbetsuppgifter:
* Hantera läkemedel, inklusive administrering och dokumentation
* Ta vitala parametrar enligt ordination
* Utföra delegerad såromläggning och rapportera sårets utveckling
* Delta i palliativ omvårdnad och stödja omvårdnadspersonal
* Arbete med omvårdnad och service men också delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter
* Dokumentera och rapportera förändringar i brukarnas hälsotillstånd
* Samarbeta med kollegor och anhöriga för att skapa en trygg och säker vårdmiljöKvalifikationer
Hemsjukvården: Utbildad undersköterska med gedigen erfarenhet av hälso- och sjukvårdsuppgifter. På denna enhet krävs körkort då man förflyttar sig mellan orterna i kommunen under arbetstid.
Korttidsenheten och Närvårdsenheten: Undersköterska alternativt erfarenhet av vårdarbete
Vi söker dig som har ett genuint intresse av att arbeta med människor och som är villig att lära dig nya arbetsuppgifter, duktig på att bemöta människor och har en god samarbetsförmåga.
Du måste vara minst 18 år gammal. God svenska i tal och skrift är nödvändigt samt god datorvana.
Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden.
Varmt välkommen med din ansökan!
