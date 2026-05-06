Sommarjobb, undersköterska/vårdbiträde till hemtjänsten, Rimbo | Tiohundra
2026-05-06
När våra ordinarie medarbetare tar en välförtjänt semester, söker vi dig som vill bidra till att vi kan fortsätta erbjuda trygg och kvalitativ vård och omsorg i hela Norrtälje. Är du redo att ta dig an detta viktiga uppdrag? Varmt välkommen med din ansökan som sommarvikarie hos oss på Tiohundra! Publiceringsdatum2026-05-06Om tjänsten
Som undersköterska och vårdbiträde inom hemtjänsten arbetar du nära människor som är i behov av vård och omsorg i deras egna hem.
Vi arbetar med att utföra beviljat bistånd för personer i ordinärt boende. Alla insatser vi utför ska präglas av respekt för den enskildes integritet, självbestämmande och delaktighet.
Hos oss får du ett varierat och meningsfullt arbete där ingen dag är den andra lik. Du arbetar både självständigt och tillsammans med engagerade kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap. Arbetet kräver engagemang och att du deltar aktivt, så dina initiativ till att utveckla och förbättra verksamheten är uppskattade.
Arbetstiderna är förlagda både dag (kl. 07.00-15.00) och kväll (kl. 15.00-22.00).
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Personlig omvårdnad och stöd vid måltider.
Social samvaro och promenader.
Delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter från sjuksköterska/rehabiliteringen.
Dokumentation i våra journalsystem.
Om dig
För den här tjänsten behöver du:
Grundläggande digital kompetens.
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Kunna cykla.
Det är meriterande om du också har:
Utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel.
Erfarenhet av liknande arbete med varierande uppgifter.
B-körkort.
Då du ersätter ordinarie personal ser vi att du som söker är självgående och kan be om hjälp när du behöver det. Vi ser att du har god samarbetsförmåga då teamet består av fler olika professioner och personligheter. I utmanade situationer är du lugn, stabil och kontrollerad samt fokuserar på rätt saker.
Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Om företaget
Tiohundra AB bildades 2006 och ägs av Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, ett samarbete mellan Region Stockholm och Norrtälje kommun. Tillsammans är vi cirka 2 300 medarbetare som arbetar inom allt från akutsjukhus, rehabilitering, hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, personlig assistans, vårdcentraler, vaktmästeri, kök och andra administrativa tjänster inom verksamhetsområdet bolagsgemensam service. Med innovativa och effektiva arbetssätt vill vi höja kvaliteten och skapa mervärde för patienter, brukare, närstående och medarbetare.
Vi är en del av Tiohundra - det kompletta vårdbolaget i Roslagen.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tiohundra AB
761 29 NORRTÄLJE
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tiohundra AB, Sommarannonser * Kontakt
Elin Tornberg 0812330436 Jobbnummer
9895694