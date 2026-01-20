Sommarjobb Undersköterska till AVD 2 & 3 Norrtälje sjukhus | Tiohundra
Tiohundra AB, Sommarannonser * / Undersköterskejobb / Norrtälje Visa alla undersköterskejobb i Norrtälje
2026-01-20
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tiohundra AB, Sommarannonser * i Norrtälje
När våra ordinarie medarbetare tar en välförtjänt semester, söker vi dig som vill bidra till att vi kan
fortsätta erbjuda trygg och kvalitativ vård och omsorg i hela Norrtälje.
Är du redo att ta dig an detta viktiga uppdrag? Varmt välkommen med din ansökan som sommarvikarie hos oss på Tiohundra! Ange gärna i din ansökan vilken avdelning som intresserar dig mest! Publiceringsdatum2026-01-20Om tjänsten
Arbetet innefattar sedvanliga arbetsuppgifter som undersköterska på vårdavdelning.
• Avdelning 2 är en kombinerad ortopedi/strokeavdelning med akut och elektiv ortopedi samt
strokerehabilitering.
• Avdelning 3 är en kombinerad kirurgi/urologi/gynekologiavdelning med akut och elektiv kirurgi.
Vården på avdelningen präglas främst av korta vårdtider och hos oss arbetar vi i team bestående av sjuksköterska, undersköterska, en samordnande undersköterska, rehabteam och läkare.
Vi söker vikarier under perioden juni, juli och augusti i omfattning deltid/heltid. Du får introduktion utifrån erfarenhet och behov.
Vi erbjuder ett spännande arbete med olika patientkategorier och trevliga kompetenta medarbetare. Du får en bred kompetens inom flera olika specialiteter om du vill arbeta hos oss. Då avdelning 2 & 3 samarbetar mycket, kan det innebära att du får arbeta på bägge avdelningarna, även om du kommer att ha en avdelning där du arbetar i huvudsak.
Sjukhuset ligger nära centrum med gångavstånd till goda kommunikationsmöjligheter och närhet till hav och natur i pittoreska Norrtälje.
Vårdbolaget Tiohundra är en unik aktör inom vård och omsorg - den enda i sitt slag i Sverige. Vi kan ta ett helhetsgrepp för att skapa en komplett vård- och omsorgskedja där ingen faller mellan stolarna. Det ger oss också möjlighet att använda våra resurser på ett effektivare sätt - alltid med patienten i centrum.
Du får större kunskap om hela vård- och omsorgskedjan, vilket i sin tur ger bättre förutsättningar för att ta ett helhetsansvar för all vård och omsorg kring patienten. Du väljer i urvalsfrågorna vilken avdelning du önskar söka till. Vi tillämpar skiftarbete.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Sedvanliga undersköterskeuppgifter på vårdavdelning
Om dig
För den här tjänsten behöver du:
Vara utbildad undersköterska
Alternativt vara klar med termin 4 på Sjuksköterskeprogrammet
Ha goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift
Det är meriterande om du också har:
* Kunskap att arbeta i TakeCare
* Erfarenhet inom akutsjukvård
Då du ersätter ordinarie personal ser vi att du som söker är självgående och kan be om hjälp när du behöver det. Vi ser att du har god samarbetsförmåga då teamet består av flera olika professioner och personligheter. I utmanade situationer är du lugn, stabil och kontrollerad samt fokuserar på rätt saker.
Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Om företaget
Tiohundra AB bildades 2006 och ägs av Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, ett samarbete mellan Region Stockholm och Norrtälje kommun. Tillsammans är vi cirka 2 300 medarbetare som arbetar inom allt från akutsjukhus, rehabilitering, hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, personlig assistans, vårdcentraler, vaktmästeri, kök och andra administrativa tjänster inom verksamhetsområdet bolagsgemensam service. Med innovativa och effektiva arbetssätt vill vi höja kvaliteten och skapa mervärde för patienter, brukare, närstående och medarbetare.
Läs mer om oss som arbetsgivare och möt våra medarbetare här.
Du hittar också vår Instagram här.
Vi är en del av Tiohundra - det kompletta vårdbolaget i Roslagen.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/402". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tiohundra AB
(org.nr 556595-7395) Arbetsplats
Tiohundra AB, Sommarannonser * Kontakt
Ann-Louise Viita Bitr. EC Avd. 3 08-12326573 Jobbnummer
9694318