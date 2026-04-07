Sommarjobb undersköterska/sjukvårdsbiträde till avd 1 & 4 | Tiohundra
När våra ordinarie medarbetare tar en välförtjänt semester, söker vi dig som vill bidra till att vi kan fortsätta erbjuda trygg och kvalitativ vård och omsorg i hela Norrtälje. Är du redo att ta dig an detta viktiga uppdrag? Varmt välkommen med din ansökan som sommarjobbare hos oss på Tiohundra!
Vi erbjuder ett spännande arbete med olika patientkategorier och roliga medarbetare. Sjukhuset ligger nära centrum, gångavstånd till goda kommunikationsmöjligheter och närhet till natur och hav. Arbetet innefattar sedvanliga uppgifter som undersköterska på Vårdavdelning med inriktning Internmedicin/akut geriatrik. Som undersköterska hos oss arbetar du med patientnära arbete i vårdmiljö. Du planerar och utför daglig omvårdnad av patienten tillsammans med övriga i vårdteamet. På vårdavdelning 1 tar vi hand om multisjuka äldre som kräver en närvaro och ett person centrerat förhållningsätt, vi arbetar med en helhetssyn. På vårdavdelning 4 tar vi hand om akutmedicinska patienter med inriktning hjärt/infektion/lungpatienter. Hos oss arbetar vi i team bestående av sjuksköterska, undersköterska, koordinator samt samordnande undersköterska, rehab och läkare.
Tjänsten innefattar dag/kväll samt helg tjänstgöring. Vi söker vikarier under perioden juni, juli och augusti i omfattning deltid/heltid. Du får en introduktion utifrån erfarenhet och behov.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Sedvanliga undersköterska uppgifter som undersköterska/vårdbiträde.
Omvårdnadsarbete.
Kontroll av vitalparametrar samt EKG-tagning.
Blodprovstagning, både venösa och kapillära.
Dokumentation i journalsystemet TakeCare.
Om dig
För den här tjänsten behöver du:
Vara utbildad undersköterska eller sjuksköterskestuderande efter T4.
God svenska, i både tal och skrift.
Det är meriterande om du också har:
Erfarenhet av akutsjukvård.
Då du ersätter ordinarie personal ser vi att du som söker är självgående och kan be om hjälp när du behöver det. Vi ser att du har god samarbetsförmåga då teamet består av fler olika professioner och personligheter. I utmanade situationer är du lugn, stabil och kontrollerad samt fokuserar på rätt saker.
Du delar vår värdegrund som bygger på delaktighet, trygghet och respekt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Om företaget
Tiohundra AB bildades 2006 och ägs av Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, ett samarbete mellan Region Stockholm och Norrtälje kommun. Tillsammans är vi cirka 2 300 medarbetare som arbetar inom allt från akutsjukhus, rehabilitering, hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, personlig assistans, vårdcentraler, vaktmästeri, kök och andra administrativa tjänster inom verksamhetsområdet bolagsgemensam service. Med innovativa och effektiva arbetssätt vill vi höja kvaliteten och skapa mervärde för patienter, brukare, närstående och medarbetare.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tiohundra AB
761 29 NORRTÄLJE Arbetsplats
Norrtälje Kontakt
Jennie Broman, Biträdande Enhetschef 08-12326180 Jobbnummer
9839138