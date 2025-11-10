Sommarjobb, undersköterska/omvårdnadsassistent, kirurgavdelningarna, Ryhov
2025-11-10
Kirurgavdelningarna, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Vill du ha en sommar fylld av utveckling, laganda och spännande vårdmöten?
Vi söker nu undersköterskor och omvårdnadsassistenter till sommarvikariat på vår kirurgavdelning på Länssjukhuset Ryhov
Rollen som undersköterska/omvårdnadsassistent
Inom kirurgkliniken vårdas patienter som genomgår olika utredningar och behandlingar med både planerade och akuta operationer. Arbetet är teambaserat och uppdelat på två vårdavdelningar. Det finns också ett akutuppdrag, vilket gör att variationen är stor. Dina arbetsuppgifter innefattar omvårdnad, pre- och postoperativ vård, provtagning samt dokumentation.
Din blivande arbetsplats
Vi har möjlighet att erbjuda dig sommarjobb på våra två kirurgiska vårdavdelningar, som är inriktade på fem kirurgiska team: akut, övre gastro, nedre gastro, kärl, bröst/endokrin samt öron-näsa-hals.
Vi har möjlighet att erbjuda dig sommarjobb på våra två kirurgiska vårdavdelningar, som är inriktade på fem kirurgiska team: akut, övre gastro, nedre gastro, kärl, bröst/endokrin samt öron-näsa-hals.

Läs mer om vår verksamhet här: Kirurgkliniken

Publiceringsdatum 2025-11-10
Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller omvårdnadsassistent. Studerar du till sjuksköterska och avslutat termin tre eller läkare och har avslutat termin fem, har du också möjlighet att söka men individuell prövning kan ske tidigare.
Vårt erbjudande till dig
Vi ser fram emot att du vill jobb hos oss och kommer göra vårt bästa för att du ska få med dig kunskap och erfarenhet i en framtida yrkesroll! Hos oss får du en trygg introduktion, varierande arbetsdagar och möjlighet att utvecklas inom kirurgisk vård.
Vi har behov av sommarvikarier vecka 25 till och med vecka 34 och för att planeringen ska bli så bra som möjligt ser vi gärna att du kan arbeta sammanhängande under minst fyra veckor. En introduktion sker utöver dessa veckor under våren.
Har du en anställning omfattande minst tre veckor har du möjlighet att nyttja våra friskvårdsanläggningar, som finns i Eksjö, Jönköping, Nässjö och Värnamo
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Välkommen att kontakta våra vårdenhetschefer:
Sofia Sjöström, 010-2421396, 0730432240, sofia.sjostrom@rjl.se
Lisa Nyman, 010-2421390, 0722293971, lisa.nyman@rjl.se
Ewa Alpteg, 010-2421310, 072-2289368 ewa.alpteg@rjl.se
Rekryteringsspecialist: Cecilia Selander, cecilia.selander@rjl.se
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 31 mars 2026 men vi arbetar med rekryteringen fortlöpande, så ansök snarast om du är intresserad av att arbeta hos oss
Var noga med att ange eventuell praktik och arbetslivserfarenhet i din ansökan samt bifoga examensbevis. Om du ännu inte är färdig med studierna, bifoga ett LADOK-utdrag eller annat intyg där avslutade kurser framgår.
Undersköterska är en skyddad yrkestitel, vilket innebär att du behöver ange i din ansökan om du har ansökt om detta. Har du en tillsvidareanställning som undersköterska idag och inte har ansökt om skyddad yrkestitel, ber vi dig bifoga ett intyg på din tillsvidareanställning i din ansökan för att du fortsatt ska kunna behålla titeln undersköterska.
Vi undanber oss all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag.
Läs gärna mer och få svar på vanliga frågor om vår sommarrekrytering: https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Sommarvikariat/sommarjobba-inom-sjukhusen/fragor--svar/

Ersättning: Fast lön. Kollektivavtal finns.
Fast lön. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "K1218/25".
