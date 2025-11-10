Sommarjobb, undersköterska/omvårdnadsass., kirurgavdelningarna, Värnamo
Kirurgavdelning G och H, Värnamo sjukhus
Nu finns möjlighet att söka sommarjobb på vårdavdelningarna i Värnamo, varmt välkommen till oss i sommar, du behövs hos oss!
Rollen som undersköterska
Som undersköterska på kirurgavdelning G och H ger du trygghet och god omvårdnad till patienterna under deras vistelse hos oss. I arbetsuppgifterna ingår att ge den basala omvårdnaden för patienter och tillsammans med andra professioner ge den bästa vården! Du planerar omvårdnadsinsatserna tillsammans med en sjuksköterska på ett strukturerat och säkert sätt.
Din blivande arbetsplats
I Värnamo finns två vårdenheter inom slutenvården med olika inriktningar mot kirurgiska specialiteter. Hos oss arbetar vi tvärprofessionellt med strävan att ge patienten högsta vårdkvalitet. Du kommer arbeta i nära samarbete med övriga professioner på arbetsplatsen
Läs mer om vår länsklinik här:
Kirurgkliniken (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/sjukhus-som-arbetsplats/Kirurgkliniken/)
Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller omvårdnadsassistent. Studerar du till sjuksköterska eller läkare och har avslutat termin tre, har du också möjlighet att söka men individuell prövning kan ske tidigare.
Vårt erbjudande till dig
Vi ser fram emot att du vill jobb hos oss och kommer göra vårt bästa för att du ska få med dig kunskap och erfarenhet i en framtida yrkesroll! Här kommer du att arbeta tillsammans med både erfarna kollegor och nya medarbetare, alla med ett stort engagemang.
Vi har behov av sommarvikarier v. 25 till och med v. 32 och för att planeringen ska bli så bra som möjligt ser vi gärna att du kan arbeta sammanhängande under minst fyra veckor. En introduktion sker utöver dessa veckor under våren på kliniken samt en regiongemensam introduktion. Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du en anställning omfattande minst tre veckor har du möjlighet att nyttja våra friskvårdsanläggningar, som finns i Eksjö, Jönköping, Nässjö och Värnamo.
Kontaktuppgifter
Vårdenhetschefer:
Jennie Kobb, tel: 010-24 472 55, jennie.kobb@rjl.se
Lina Bergsten, tel: 010- 24 472 98, lina.bergsten@rjl.se
Rekryteringsspecialist: Cecilia Selander, cecilia.selander@rjl.se
(frågor om rekryteringsprocessen)
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 28 februari 2026 men vi arbetar med löpande urval och intervjuer, så ansök snarast om du är intresserad av att arbeta hos oss.
Var noga med att ange eventuell praktik och arbetslivserfarenhet i din ansökan samt bifoga examensbevis. Om du ännu inte är färdig med studierna, bifoga ett LADOK-utdrag eller annat intyg där avslutade kurser framgår.
Undersköterska är från och med den 1 juli 2023 en skyddad yrkestitel, vilket innebär att du behöver ange i din ansökan om du har ansökt om detta. Har du en tillsvidareanställning som undersköterska idag och inte har ansökt om skyddad yrkestitel, ber vi dig bifoga ett intyg på din tillsvidareanställning i din ansökan för att du fortsatt ska kunna behålla titeln undersköterska.
Läs gärna mer och få svar på vanliga frågor om vår sommarrekrytering:
Frågor och svar om sommarrekrytering, Region Jönköpings län (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Sommarvikariat/sommarjobba-inom-sjukhusen/fragor--svar/) Ersättning
