Sommarjobb Truckförare till kund i Hylte
Som truckförare d kommer du att arbeta med hantering av utgående gods. Du kommer att spendera större delen av arbetsdagen med att köra motviktstruck. Arbetsgruppen består av 4-5 personer per skift. Du har kontakt både internt samt externt med lastbilschaufförer Arbetstiden är belagd på 2 skift och arbetsplatsen finns i Hyltebruk.
Om dig
Du som trivs med att arbeta i både team och självständigt kommer trivas i denna roll som truckförare. Du är stresstålig och noggrann som person. Vidare ser vi att du har erfarenhet av att arbeta inom lager eller produktion. För att vara aktuell för detta uppdraget är det en förutsättning att du har truckkort B samt en god körvana av motviktstruck. Då mycket av kommunikationen är via komradio är det viktigt att du talar flytande svenska.
Saker som måste checkas av för att vara rätt person för tjänsten:
• körkort och tillgång till bil
• truckkort B
• kan jobba v.26-33
• kan arbeta 2 skift
• flytande svenska i tal och skrift
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Tjänsten som truckförare är en del av vår personaluthyrning med tillsättning enligt överenskommelse. Du är anställd av oss på Adecco Halland och arbetar ute hos vår kund i Hyltebruk. Till att börja med är anställningen under sommarmånaderna, men för rätt person finns stora möjligheter till en förlängd anställning på Adecco.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Emma Andersson emma.andersson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
