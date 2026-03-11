Sommarjobb Trädgårdsarbetare, Utemiljö i Fybodal
Primär Fastighetsförvaltning AB / Trädgårdsodlarjobb / Vänersborg Visa alla trädgårdsodlarjobb i Vänersborg
2026-03-11
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Primär Fastighetsförvaltning AB i Vänersborg
, Trollhättan
, Uddevalla
, Orust
, Stenungsund
eller i hela Sverige
Primär är en koncern bestående av Primär Service Management, Primär Fastighetsförvaltning och Primär Lokalvård.
Primär som koncern är tillräckligt stor för att ha resurser att leverera till alla typer av kunder, men tillräckligt små för att vara kundnära och flexibla över hela Sverige. Vi är både specialister och generalister - våra olika verksamhetsområden ligger i framkant inom sina respektive områden - oavsett om det handlar om kaffe på jobbet, specialiststäd, ventilation eller att installera koaxial/fiberkabel från vår teknikavdelning.
Primär har sedan starten 1987 vuxit till ett rikstäckande bolag och är idag ett av Sveriges största förvaltnings- och fastighetsserviceföretag. För närvarande är vi ca 600 anställda och omsätter närmare 550 Mkr. Vårt huvudkontor finns i Göteborg men vi är verksamma i stora delar av landet.
Vill du vara med och skapa en välkomnande utemiljö hos våra kunder? Har du några års erfarenhet av utemiljöarbete? Då kan det här vara en möjlighet för dig! Publiceringsdatum2026-03-11Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi medarbetare som vill vara med och sköta om våra kunders grönytor i Fyrbodalsområdet under sommaren, med start i början av maj. Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar bland annat gräsklippning, ogräsrensning i planteringsytor, ogräsbekämpning på hårdgjorda ytor, beskärning samt häckklippning.
Att arbeta med utemiljön är både varierat och socialt. Du möter våra kunder i vardagen och bidrar till att skapa en vacker och trivsam utemiljö i linje med våra avtalsåtaganden.
Du arbetar självständigt enskilt och planerar veckan din vecka tillsammans med våra förvaltare. Rollen innebär stor frihet under ansvar. Arbetet sker utomhus i alla väder och innebär att du är fysiskt aktiv under större delen av dagen. I tjänsten ingår även att köra fordon med släp.
Vi erbjuder
Som serviceföretag är våra medarbetare vår allra viktigaste tillgång och vi månar om att vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare. Hos oss omfattas du alltid av kollektivavtal och blir en del av en gemenskap som vi är stolta över.
Du får ett varierat och aktivt arbete där du är mycket utomhus och arbetar nära naturen. Tillsammans med dina kollegor bidrar du till att skapa trivsamma och välskötta utemiljöer hos våra kunder. Hos oss hjälps vi åt, stöttar varandra och har en god stämning på arbetsplatsen.
Vårt arbete präglas av våra värderingar: Tillsammans, Framåt och Kul - värderingar vi hoppas att du delar.
Vem är du?
Vi söker dig som är engagerad, ansvarstagande och noggrann. Du har goda kunskaper om växter och grönyteskötsel eller en nyfikenhet och intresse för att lära dig mer.
Du trivs med att planera ditt eget arbete, är flexibel och lösningsinriktad. Som person är du praktiskt lagd och tycker om att arbeta fysiskt och utomhus.
Eftersom arbetet innebär användning av maskiner och motordrivna trädgårdsredskap är maskinvana meriterande.
B-körkort är ett krav.
Övrigt
Tjänsten är ett sommarvikariat med fast månadslön, en sysselsättningsgrad på 75 % och tillträde i början av maj till och med augusti.
För mer information är du välkommen att kontakta:
Verksamhetschef Fredrik Edvardsson, fredrik.edvardsson@primar.se
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt dock senast 2026-03-30, urvalsprocessen sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista datum.
Om Primär
Primär startades 1987 av Bengt Jildmalm. Idag är vi nästan 600 medarbetare och omsätter cirka 550 Mkr och är i stark utveckling. Vi är stolta över vår höga kundnöjdhet, vilket är resultatet av ett fokus på att leverera kvalitetsservice och skapa långsiktiga partnerskap. Våra nöjda medarbetare är också en avgörande faktor för vår framgång, vilket återspeglas i vårt höga NMI.
Primär har en stark inriktning på kvalitet, miljö och arbetsmiljö och är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. Vi strävar efter att kontinuerligt utveckla och förbättra vår verksamhet inom dessa områden. Du hittar Primärs nöjda kunder inom såväl offentlig som privat sektor och bland fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, kontor, industrier med mera. Vi ser också till att infrastruktur för kollektivtrafik fungerar och tillhandahåller lokalvård för bland annat skolor, äldreomsorg och myndigheter. Om du åker buss, shoppar i gallerior eller arbetar på kontor är det stor chans att vi tar hand om din närmiljö även där. Och har du en bredbandsleverantör är det möjligt att vi är involverade i både installation och service.
Läs mer om oss på https://www.primar.se Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Primär Fastighetsförvaltning AB
(org.nr 556310-5534) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Primär Fastighetsförvaltning Jobbnummer
9790578