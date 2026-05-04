Sommarjobb/timvikarie till Härads gruppboende
2026-05-04
Anero är ett litet företag där allt vi gör ska utgå från våra ledord Respekt, Engagemang, Ansvar och Flexibilitet.
Vi kan idag erbjuda LSS boende, HVB, familjehem och Boendestöd och planerar för att kunna erbjuda flera insatser inom en snar framtid. Arbetet med att starta nya verksamheter är igång och vi behöver nu flera personer, som liksom oss, vill bedriva socialt arbete för de som behöver det mest och samtidigt ha kul på jobbet.
Som arbetsgivare vill vi att alla medarbetare skall få möjligheten att bidra och vara framåtsträvande, vilket vi tror bidrar till engagemang och hög trivsel på våra arbetsplatser. Så ge oss dina erfarenheter och perspektiv så skall vi ge dig möjligheten att utvecklas i en händelserik och spännande miljö. Låter det intressant? I så fall är du välkommen på vår spännande resa.
Just nu söker vi ett antal boendestödjare som vill jobba i sommar.Publiceringsdatum2026-05-04Dina arbetsuppgifter
I rollen som boendestödjare utgår du från de boendes behov och önskemål. Du ger stöd i det dagliga livet utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt.
Som Boendestödjare på Anero stödjer du de boende i deras utveckling med deras genomförandeplan som grund. Du stödjer och vägleder med omvårdnad, måltider, städning, medicinhantering, samhällskontakter etc. En viktig del i arbetet är att motivera den boende till att utveckla sina förmågor och att skapa möjligheter till en meningsfull fritid.
Arbetstiden är förlagd dagtid, kvällstid, helger samt sovande jourKvalifikationer
Du som söker har gymnasieutbildning inom vård och omsorg eller annan likvärdig utbildning. Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift, god datorvana och erfarenhet av dokumentation.
Meriterande för tjänsten är tidigare erfarenhet av arbete med personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
Det är också meriterande med kunskap om AKK, motiverande samtal, lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik samt goda kunskaper i dokumentation utifrån gällande lagar och föreskrifter.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
B körkort är ett krav för anställning.
Rekryteringen och intervjuer sker löpande under annonseringens tid.
ÖVRIGT
För den som erbjuds anställning inom verksamheter krävs utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister
Märk ansökan "Sommarjobb/timvikarie till Härads gruppboende" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
E-post: maihan@anero.se Arbetsgivare Anero Reaf AB
(org.nr 559041-0204), http://www.anero.se
Näsbyholm 1
)
645 91 STRÄNGNÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Härads gruppboende Jobbnummer
9890726