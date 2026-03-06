Sommarjobb till utemiljögruppen - inriktning grönyteskötsel
Drift och serviceavdelningen ansvarar för drift, förebyggande och akut underhåll, inre och yttre skötsel av kommunens egna fastigheter som exempelvis skolor, förskolor, äldreboenden och sporthallar.
Vi söker nu sommarjobbare med inriktning grönyteskötsel till vår avdelning.
Är du praktiskt lagd och vill ha ett omväxlande arbete där den ena dagen inte är den andra lik? Då är detta ett jobb för dig!Publiceringsdatum2026-03-06Dina arbetsuppgifter
Du kommer ingå i utemiljögruppen som ansvarar för att planera och genomföra skötsel- och utvecklingsinsatser på flera av våra fastigheter varje år. Arbetet är varierande och praktiskt, med fokus på att skapa hållbara, trivsamma och välskötta utemiljöer.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
Beskärning av träd, buskar och perenner. Ogräsrensning och löpande skötsel, gräsklippning. Barkning och jordförbättring. Allmän vård och utveckling av grönytor.
Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor för att säkerställa ett långsiktigt och hållbart underhåll av våra utemiljöer.Kvalifikationer
Vi söker dig som är ansvarsfull, noggrann och serviceinriktad, och som trivs med både självständigt arbete och samarbete i team. Hos oss blir du en del av ett positivt arbetsklimat där initiativ och engagemang uppskattas.
Som person gillar du problemlösning, är strukturerad och bra på att prioritera och fatta självständiga beslut. Det är viktigt att du gillar kontakter med människor och har ett bra bemötande. Du behärskar det svenska språket i tal och skrift. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Arbetet kräver god fysik då det ofta är fysiskt krävande.
Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet som trädgårdsarbetare.
Anställningsform: Sommarjobb Juni - Augusti eller efter överenskommelse
Tjänsten kräver giltigt B körkort.
Urval och intervjuer sker löpande under rekryteringen.
Bifoga CV och personligt brev med din ansökan
På konsult- och serviceförvaltningen ger vi förvaltningarna stöd och service inom våra områden fastighet, drift- och service, kost, IT samt administrativa stödtjänster.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är pass, internationellt ID-kort, körkort+personbevis från Skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/128". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Konsult- och serviceförvaltningen Kontakt
Magnus Asplund, Enhetschef 073-2741298 Jobbnummer
9780475