Sommarjobb till hemtjänsten Norrtälje | Tiohundra
2026-04-17
Vill du ha ett meningsfullt sommarjobb där du hjälper äldre till en bättre vardag? Vårt arbete kännetecknas av professionalitet och delaktighet med fokus på medborgarna. Vi har fokus på mångfald och allas lika rättigheter och möjligheter där alla ska känna sig inkluderade. Till vår hemtjänstverksamhet i Norrtälje söker vi nu engagerade sommarjobbare.Publiceringsdatum2026-04-17Om tjänsten
I hemtjänst är ingen dag den andra lik! Du hjälper äldre med det de har svårt att klara själva, utifrån biståndsbeslut. Dina arbetsdagar kan variera och några av dina arbetsuppgifter kan vara att
Personlig omvårdnad (t.ex. påklädning, dusch, toalettbesök, hjälp vid förflyttningar, byte av inkonstinenssydd)
Matlagning, inköp, städning och tvätt
Sällskap vid promenader, aktiviteter
Delegerade arbetsuppgifter från sjuksköterska ( t.ex läkemedslhantering, sårvård, kateter och stomi)
Som sommarjobbare hos oss får du
Ett självständigt, socialt och utvecklande jobb där du lär känna olika individer och deras livshistorier.
Bli en del av ett starkt team som stöttar varandra och har roligt på jobbet.
Möjlighet till extrajobb efter sommaren.
Du får en introduktion med både teoretisk och praktisk upplärning för att känna dig trygg i din roll. Du kommer jobbar främst med äldre men också med personer med fysiska funktionshinder och demenssjukdom. Det kan förekomma rökning och husdjur hemma hos våra brukare. Du tar dig runt antingen på cykel eller med bil. De flesta av våra medarbetare cyklar. I ditt arbete får du information om besöken i din mobiltelefon, där du också dokumenterar vad du har gjort.
Utöver praktiska uppgifter förväntas du också dokumentera händelser i våra system och upprätthålla kontakt med anhöriga, primärvården och andra interna/externa samverkanspartners. Vi arbetar ständigt tillsammans för att utveckla vår verksamhet. Vi har innan-jobb-möten och avlutar alltid dagen med att se till att dokumentera och underlättar för kommande pass.
Arbetstider och schema
Fast schema - du ersätter en ordinarie medarbetare
Arbetspass förekommer under dag, kväll, helg och du förväntas arbeta både vardagar och vissa helger
Vi vill gärna att du kan arbeta flera sammanhängande veckor under perioden v. 22-35, men vi har behov av vikarier även innan och efter sommaren.
Om dig
För det här jobbet är din personlighet det allra viktigaste. Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med människor, har ett engagemang för ditt arbete och en drivkraft att utveckla och förbättra. Du behöver vid förändringar ställa om snabbt och se möjligheter i nya situationer.
Du samarbetar bra med andra, är lyhörd, och kommunicerar tydligt. Du har förmågan att sätta dig in i andras perspektiv och kan på ett empatiskt sätt hantera andras känslor med ett lugnt och vänligt bemötande.
Vi vill att du:
Har fyllt 18 år innan start
Har goda kunskaper i svenska (tal & skrift)
Kan cykla och vara van vid det
Datorvana och förmåga att dokumentera
Vi ser det som en merit om du:
Tidigare har arbetat inom hemtjänsten
Har B-körkort och kan framföra ett fordon i tjänst
Har kunskaper i dokumentation inom SoLÖvrig information
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Du behöver själv begära ut utdraget via polisens hemsida: Kontrollera egna uppgifter (polisen.se) Utdraget vi vill se heter "Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret"
När du fått ditt utdrag visar du sedan upp det för rekryterande chef om du blir kallad till intervju.
Tveka inte att skicka in din ansökan då intervjuer och urval sker löpande. Vi rekryterar utan personligt brev. Skriv en rad i vårt ansökningsformulär varför du vill jobba hos oss och vad du gjort tidigare och ladda upp ett uppdaterat cv med information om dina sysselsättningar.Om företaget
Tiohundra AB bildades 2006 och ägs av Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, ett samarbete mellan Region Stockholm och Norrtälje kommun. Tillsammans är vi cirka 2 300 medarbetare som arbetar inom allt från akutsjukhus, rehabilitering, hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, personlig assistans, vårdcentraler, vaktmästeri, kök och andra administrativa tjänster inom verksamhetsområdet bolagsgemensam service. Med innovativa och effektiva arbetssätt vill vi höja kvaliteten och skapa mervärde för patienter, brukare, närstående och medarbetare.
Vi är en del av Tiohundra - det kompletta vårdbolaget i Roslagen.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare: Tiohundra AB
761 29 NORRTÄLJE
För detta jobb krävs körkort.
Tiohundra AB, Sommarannonser *
