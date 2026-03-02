Sommarjobb till barn- och ungdomsboenden (LSS 9:8) i Bankeryd
Vi söker engagerade och trygga sommarvikarier till våra befintliga barn- och ungdomsboenden enligt LSS 9:8 i Bankeryd.
Hos oss arbetar du med barn och ungdomar som behöver stöd för att:
bryta mönster av misslyckanden och få möjlighet att lyckas
bygga självkänsla, självförtroende och självständighet
våga möta nya situationer
minska stress och hitta motivation
skapa förutsättningar för ett meningsfullt och gott liv
Vi är en modern verksamhet i ständig utveckling där hela personalgruppen tillsammans skapar struktur, trygghet och trygghet för ungdomarna.Publiceringsdatum2026-03-02Dina arbetsuppgifter
Som sommarvikarie utgår dina arbetsuppgifter från ungdomarnas individuella behov av omvårdnad och stöd. I arbetet ingår bland annat:
guidning i vardagen genom tydlig struktur, rutiner och pedagogik
stöd i aktiviteter och sociala sammanhang
krisbearbetning och stödjande samtal
dokumentation och journalföring i verksamhetens system
vardagliga boendeuppgifter
samverkan med skola, socialtjänst, BUP och andra berörda aktörer
Arbetet sker alltid med ungdomarnas bästa i fokus och utifrån ett helhetsperspektiv.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill arbeta med barn och unga med funktionsvariationer. Erfarenhet av arbete med psykisk ohälsa och/eller LSS 9:8 är meriterande, men inget krav.
Du är exempelvis utbildad:
undersköterska
socionom
behandlingspedagog
socialpedagog
inom vård, skola och omsorg eller liknande
Som person är du trygg i din vuxenroll, kan ta egna beslut och trivs med samarbete. Du är flexibel, lösningsfokuserad och har lätt för att ta till dig nya arbetssätt. Goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt viss datorvana är meriterande.
Vi erbjuder
en trivsam arbetsplats med engagerade och hjälpsamma kollegor
introduktion och bredvidgång anpassad efter din erfarenhet
kontinuerlig kompetensutveckling inom området
regelbunden handledning
Arbetstiderna är varierande och kan omfatta dag, kväll, natt och helg. Nattpassen är i regel sovande jour, men vakennatt förekommer.Så ansöker du
Skicka din ansökan via e-post till emelie.andersson@wisecare.se
.
Ange tydligt i ämnesraden vilket område du söker till:
Timvikarie i Bankeryd
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: emelie.andersson@wisecare.se Omfattning
