Sommarjobb till barn- och ungdomsboenden (LSS 9:8) i Bankeryd

Wisecare AB / Behandlingsassistentjobb / Jönköping
2026-03-02


Vi söker engagerade och trygga sommarvikarier till våra befintliga barn- och ungdomsboenden enligt LSS 9:8 i Bankeryd.
Hos oss arbetar du med barn och ungdomar som behöver stöd för att:
bryta mönster av misslyckanden och få möjlighet att lyckas
bygga självkänsla, självförtroende och självständighet
våga möta nya situationer
minska stress och hitta motivation
skapa förutsättningar för ett meningsfullt och gott liv

Vi är en modern verksamhet i ständig utveckling där hela personalgruppen tillsammans skapar struktur, trygghet och trygghet för ungdomarna.

Dina arbetsuppgifter
Som sommarvikarie utgår dina arbetsuppgifter från ungdomarnas individuella behov av omvårdnad och stöd. I arbetet ingår bland annat:
guidning i vardagen genom tydlig struktur, rutiner och pedagogik
stöd i aktiviteter och sociala sammanhang
krisbearbetning och stödjande samtal
dokumentation och journalföring i verksamhetens system
vardagliga boendeuppgifter
samverkan med skola, socialtjänst, BUP och andra berörda aktörer

Arbetet sker alltid med ungdomarnas bästa i fokus och utifrån ett helhetsperspektiv.

Kvalifikationer
Vi söker dig som vill arbeta med barn och unga med funktionsvariationer. Erfarenhet av arbete med psykisk ohälsa och/eller LSS 9:8 är meriterande, men inget krav.
Du är exempelvis utbildad:
undersköterska
socionom
behandlingspedagog
socialpedagog
inom vård, skola och omsorg eller liknande

Som person är du trygg i din vuxenroll, kan ta egna beslut och trivs med samarbete. Du är flexibel, lösningsfokuserad och har lätt för att ta till dig nya arbetssätt. Goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt viss datorvana är meriterande.
Vi erbjuder
en trivsam arbetsplats med engagerade och hjälpsamma kollegor
introduktion och bredvidgång anpassad efter din erfarenhet
kontinuerlig kompetensutveckling inom området
regelbunden handledning

Arbetstiderna är varierande och kan omfatta dag, kväll, natt och helg. Nattpassen är i regel sovande jour, men vakennatt förekommer.

Så ansöker du
Skicka din ansökan via e-post till emelie.andersson@wisecare.se.
Ange tydligt i ämnesraden vilket område du söker till:
Timvikarie i Bankeryd

Vi rekryterar löpande.

Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: emelie.andersson@wisecare.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
WiseCare AB (org.nr 559022-8879)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Wisecare AB

Jobbnummer
9772785

