Sommarjobb till äldreomsorgens kostverksamhet
2026-01-30
Om arbetsplatsen
Vill du ha ett sommarjobb där varje dag gör skillnad? Där doften av nylagad mat, glada röster och meningsfulla möten blir en naturlig del av din arbetsdag? Då kan du vara precis den vi söker.
Vi söker kockar och måltidspersonal till våra 3 kök i äldreomsorgen.
Häng med och gör skillnad med oss! Hos oss får du ett varierande arbete där du får vara med och ge trygghet till andra människor. Vår värdegrund är tanke och omtanke, idéer blir till verklighet och alla har betydelse. På våra arbetsplatser är arbetet omväxlande, meningsfullt, socialt och utvecklande. Vi söker dig som vill arbeta sommaren 2026, så skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Socialförvaltningen i Vaggeryds kommun!
Du får en introduktion som förbereder dig för jobbet hos oss. Väljer du att jobba åtta veckor finns det möjlighet till bonus, om du dessutom jobbade förra sommaren finns även möjlighet till återvändarbonus.
Du kan läsa mer om våra sommarjobb och möjlighet till bonus på: https://www.vaggeryd.se/sommarjobb.
Att arbeta som kock eller måltidspersonal
Som kock eller måltidspersonal i äldreomsorgen arbetar du dagtid med tillagning av mat från grunden. Du arbetar även med tillagning av specialkost och mat med anpassad konsistens. I arbetet ingår samtliga förekommande arbetsuppgifter i storkök, till exempel salladsberedning, disk, städ och egenkontroll samt servering och packning av varor till våra äldreboenden.
I köken arbetar kockar och måltidspersonal. Kockarna planerar, förbereder och tillagar maten från grunden och gör även viss varubeställning. Måltidspersonalen arbetar med förberedelser, packning och servering. Både kock och måltidspersonal hjälper till med disk och städ.
Vi söker dig som:
• Gillar att arbeta praktiskt och har ett intresse för mat
• Trivs i mötet med människor
• Är ansvarstagande, positiv och nyfiken
• Vill ha ett sommarjobb som känns meningsfullt
• Har fyllt 18 år
• Har goda kunskaper i det svenska språket både i tal och skrift
• För att sommarjobba som kock krävs att du har en avslutad gymnasial utbildning inom restaurang och livsmedel eller likvärdig vuxenutbildning som kock.
• Erfarenhet från kök är ett plus, men det viktigaste är din inställning och vilja att lära.
I denna rekryteringsprocess ingår intervjuer och referenstagning.
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt ID och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan.
Om du har du skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta rekryterande chef, istället för att söka via vårt digitala system. Vi hjälper dig vidare på ett säkert sätt.
