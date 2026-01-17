Sommarjobb som Vaktmästare på Gullmarsstrand Hotell (ansökan utan cv).
2026-01-17
Vill du ha havet som närmsta granne, se glada och nöjda gäster checka in och ut på en av Västsveriges vackraste platser. Samtidigt gillar du att skapa minnesvärda upplevelser på vårt fina hotell.
På Gullmarsstrand, som ligger på vackra Skaftö, letar vi nu efter dig som älskar besöksnäringen, energi och fartfyllda mötet där människor träffas, umgås och firar framgång tillsammans.
I denna roll tillämpar vi enbart videoansökan. Du berättar vem du är och varför du ska ha jobbet.
När du sommarjobbar med oss på Fastighetsavdelningen jobbar du med våra vaktmästare. I dina arbetsuppgifter ingår att klippa gräs, klippa rosor, rensa rabatter, plocka upp varor, hålla rent runt hotellet samt återvinningsgård mm.
Du kommer även vara behjälplig med enklare arbeten som rör hotellets fastighet med att byta glödlampor, rengöra SPA:at och vara en hjälpande hand där det behövs.
Gillar du att planera och hålla ordning?
TJÄNSTEN Sommarjobb, start 1 juni - 31 auagusti Lön enligt kollektivavtal, HRF Rollen är förlagd på dagar, kvällar och helger Tjänsten är extra vid behov Minimum 18 år Du talar Svenska/Engelska Boende: Vi ser helst att du har eget boende, då vi har begränsat antal bäddar som finns att hyra i vårt personalboende.
TILLSÄTTNING Vi rekryterar löpande
OM OSS Vi är ett familjeägt hotell som ligger 0 meter från havet i Fiskebäckskil på Skaftö. Vi brinner för utveckling, att utvecklas och service, det sistnämnda skulle vi inte klara av utan vårt härliga team. Älskar du precis som vi att göra det där lilla extra för varje gäst? Då är du given i vårt team!
Våra värdeord är Miljö, Värdskap, Gemenskap, Passion samt Mod, och efter det lever och andas vi varje dag! Det är en fartfylld miljö där vi arbetar med intentionen att vara en internationellt avslappnad havsnära miljö för våra gäster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16
Arbetsgivare M Dryck & Konsult AB
