Sommarjobb som undersköterska/vårdbiträde hos Ersta hemtjänst i Gävle

Ideella Fören Ersta Diakonisällskap Med Firmaers / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Gävle
2026-02-17


Om arbetsplatsen
Ersta hemtjänst är en del av Ersta diakoni och bedriver stöd och omsorg i vardagen för att våra kunder ska kunna fortsätta att bo hemma, i det ingår även gemensamma aktiviteter. Vi finns i Stockholm, Gävle och Sundsvall.
Som medarbetare hos oss erbjuder vi en rad förmåner som vi hoppas ska ge dig förutsättningar att trivas på jobbet och ha en givande fritid.
Om rollen
Inom hemtjänsten är ingen dag den andra lik! Du hjälper till med det som våra kunder inte klarar av att utföra själv i vardagen på grund av fysiska, psykiska eller sociala omständigheter, och utifrån vad biståndsbeslutet säger. Det kan vara personlig omvårdnad, inköp av mat, städning, promenader eller andra sociala aktiviteter, eller att vara sällskap i samband med läkar- eller frisörbesök. Vår värdegrund "Se hela människan" genomsyrar allt vi gör.
Vem är du?
Det viktigaste är att du är intresserad av att arbeta med människor, har ett engagemang för ditt arbete och en drivkraft att utveckla och förbättra. Du ska vara samarbetsinriktad, flexibel och se ett gott bemötande och en respekt för andra människor som en självklarhet - oavsett om det handlar om medarbetare eller personer som du ska ge stöd åt.
Du delar Erstas värdegrund om att se hela människan och våra värdeord; professionalism, tillit och hopp.
Din erfarenhet
För att kunna jobba hos oss behöver du:

vara minst 18 år

kunna uttrycka dig på svenska i tal och skrift

kunna cykla

Vi ser gärna att du har:

erfarenhet av arbete inom hemtjänst eller annan äldreomsorg

pågående utbildning inom vård/omsorg

B-körkort

Övrigt om rekryteringen
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Inför anställning kommer vi att begära utdrag ur belastningsregistret.
Kontaktperson: Jenny Eriksson, Gruppchef. jenny.eriksson@erstadiakoni.se
Facklig kontaktperson: Joakim Pårs, Kommunal, joakim.pårs@erstadiakoni.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ideella Fören Ersta Diakonisällskap Med Firmaers, https://erstadiakoni.teamtailor.com
Södra Kungsgatan 38B (visa karta)
802 52  GÄVLE

Arbetsplats
Ersta diakoni

