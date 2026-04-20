Sommarjobb som tvätterimedarbetare och chaufför
Vill du ha ett aktivt sommarjobb där du får ta ansvar, arbeta i team och ha en varierad vardag? Hos oss får du en roll där du både arbetar i tvätteriet och är ute hos våra kunder.
Om rollen
Du blir en del av ett litet team med nära samarbete och god stämning i vardagen. Tillsammans ansvarar ni för hela flödet - från att hämta smutstvätt till att leverera rena och lagade arbetskläder tillbaka till kund.Publiceringsdatum2026-04-20Arbetsuppgifter
Leverera och hämta tvätt hos kunder
Sortera, tvätta och hantera textilier
Säkerställa kvalitet inför leverans
Utföra enklare lagningar av plagg (vid behov)
En vanlig dag kan innebära att du startar i tvätteriet, kör ut leveranser till kunder och avslutar med att hantera inkommande tvätt tillsammans med teamet.
Det här är en aktiv roll där du rör dig mycket under dagen och har ett eget ansvar i arbetet.
Arbetet är fysiskt och innebär vissa tunga lyft och mycket rörelse under dagen.
Du ansvarar för dina egna körningar och har en viktig roll i kontakten med våra kunder.Om tjänsten
Sommarjobb på heltid vecka 24-34
Möjlighet att introduceras och arbeta extra vid behov redan innan sommaren
Arbetstider: 06:45-15:30
För rätt person finns goda möjligheter till fortsatt arbete efter sommaren
Vi söker dig som
Har B-körkort (krav)
Trivs i ett rörligt och praktiskt arbete
Är ansvarstagande och självgående
Är initiativtagande och trivs med att ta ansvar
Har ett positivt förhållningssätt och bidrar till teamet
Erfarenhet av tvätteri, produktion eller symaskin är meriterande, men inget krav.
Vi erbjuder
Ett varierat sommarjobb med stor frihet under ansvar
Ett sammansvetsat team med bra stämning
Introduktion och upplärning
Perfekt för dig som vill ha ett aktivt jobb där du slipper sitta still och får variation i din arbetsdagSå ansöker du
Vi arbetar med löpande urval, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Har Du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Sandra Jarl på tel 010-4830902. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-123778". Omfattning
Dette er et heltidsjobb. Arbetsgivare Jernbro Industrial Services AB
https://jernbro.com/
612 31 FINSPÅNG
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
