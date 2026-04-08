Sommarjobb som truckförare på Cummins Meritor - Lindesberg
Publiceringsdatum2026-04-08Om tjänsten
Vi letar efter kandidater som vill arbeta som truckförare hos vår kund Cummins Meritor i Lindesberg.
Som truckförare på denna fordonsindustri kommer du arbeta i en produktionsmiljö och arbeta med specifikt motviktstruck (B1). De delar och produkter du hanterar är främst kopplat till tunga fordon och arbetsuppgifterna innefattar att ta emot inkommande gods från lastbilar, stapla och köra pallar, samt köra in gods till ytor längre in i verksamheten.
Arbetet kräver försiktighet, varsamhet och precision i själva truckkörandet eftersom mängder av personer jobbar runtom dig och du kör stundtals i högt trafikerade områden med truck och gångtrafikanter. I tjänsten kan du bli placerad på olika avdelningar och det kan även förekomma rotation mellan avdelningar på arbetsplatsen.
Beroende på vilken del av industrin du befinner dig i kan arbetet vara tekniskt utmanande och fysiskt krävande, där det förekommer många lyft.
Arbetstider och info:
De primära arbetstiderna ute hos vår kund innefattar skiftarbete, med en viss flexibilitet: Dagspass, kvällspass och även nattpass.
Vi söker dig som är ute efter att arbeta heltid under sommaren. Vi erbjuder GFL-lön och följer det gällande kollektivavtalet för tjänsten.
Tjänsten är ett konsultuppdrag och avser primärt perioden v.24-33 där du till att börja med är anställd via oss på Job&Talent. Det finns sedan stora chanser till direktanställning hos Cummins vid gott utfört arbete och fortsatt jobb.
Start för tjänsten är v.24.
Om dig:
Vi söker dig som har intresse för fordonsteknik, har erfarenhet av truckkörning och trivs med att arbeta inom industri och mekanik. Hos oss är kvalitet alltid prioriterat, och vi ser att du tar dig tid att göra ett noggrant och väl genomfört arbete. Om du är en person som brinner för att arbeta praktiskt - då kan du vara den vi söker!
Som anställd hos oss förväntas du bidra med positiv energi och ha en god inställning till dina arbetsuppgifter och kollegor.
Krav för tjänsten:
Truckkort A+B
B-körkort/ och eller AM-kort
Förstå och göra dig förstådd på svenska
Trivs i en fysiskt aktiv roll
Bra erfarenhet av motviktstruck
För att lyckas i rollen som truckförare är det meriterande om du:
Ha erfarenhet av truckkörning och arbete inom industri
Om Job&Talent:
Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare - snabbt, transparent och tillgängligt för alla.
Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över - inom allt från logistik, butik, transport, ombyggnation och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar ansökningar från personer med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv.
Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de aktuella kandidaterna inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten.
Det tillämpas även drogtester vid start för tjänsten.
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
https://jobb.jobandtalent.com
Bergslagsvägen 1
)
711 34 LINDESBERG
