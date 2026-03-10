Sommarjobb som truckförare i Rydaholm

Söker du sommarjobb? Nu söker vi flera truckförare till vår kund i Rydaholm.Publiceringsdatum2026-03-10Arbetsuppgifter
Till vår kund söker vi nu flera truckförare med behörighet B3-B4 inför sommaren. Vår kund är ett tillverkande företag i Rydaholm som behöver förstärkning på lagret med truckkörning, plock och pack under sommaren.
I rollen som truckförare ingår:
Handscanning av godset
Plock och pack av ordrar
Truckkörning
Dialog med kunder och chaufförer
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med industri och/eller lagervana som har erfarenhet av truckkörning sedan tidigare. Genom din erfarenhet är du van vid att arbeta i ett högt tempo och har god förståelse för lagerhållning.
Vi söker en driven person som är ordningsam och noggrann. Du trivs i en förändringsbenägen arbetsmiljö och är flexibel att anpassa dig efter nya förutsättningar. Du har en god samarbetsförmåga och bidrar med en god stämning och hög arbetsmoral.
Med erfarenhet från liknande arbete ser du även vad som behöver göras och arbetar gärna proaktivt där det är möjligt.
Vi ställer krav på körkort samt truckkort för B3 och B4.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som truckförare är ett konsultuppdrag på heltid som pågår under sommaren 2026. Du blir anställd av Eterni Sweden AB och arbetar som konsult hos vår kund.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocesen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Elsa Schöldberg på elsa.scholdberg@eterni.se
eller 072-644 79 55.
Plats: Rydaholm
Start: Sommaren 2026
Arbetstider: Dagtid eller kvällsskift Så ansöker du
