Sommarjobb som Truckförare - AAK, Staffanstorp söker dig!
Academic Work Sweden AB / Lagerjobb / Staffanstorp Visa alla lagerjobb i Staffanstorp
2026-03-03
, Lund
, Burlöv
, Lomma
, Malmö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Staffanstorp
, Lund
, Lomma
, Malmö
, Eslöv
eller i hela Sverige
Vill du ha ett aktivt sommarjobb i ett högt tempo? Hos AAK får du köra truck, arbeta i team och bidra till ett smidigt lagerflöde under sommaren - samtidigt som du blir en viktig del av vår kunds växande lager i Staffanstorp.Publiceringsdatum2026-03-03Om tjänsten
Som sommarvikarie hos AAK får du vara en viktig kugge i lagerteamet under sommaren. Du hjälper till med mottagning, leverans och att hålla lagret organiserat - samtidigt som du ser till att varuflödet flyter smidigt. I rollen blir du anställd av Academic Work och arbetar på uppdrag hos vår kund AAK, där du avlastar ordinarie personal under deras sommarsemester. Ett perfekt sommarjobb för dig som gillar fart, teamwork och att göra skillnad!Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär huvudsakligen att hantera inkommande och utgående gods samt utföra truckkörning. Du kommer även att bidra till att hålla ordning och reda på lagret och säkerställa att alla processer följer uppsatta rutiner.
Truckkörning (C)
Hantera mottagning, lastning och lossning av varor
Samarbeta med produktions- och lageravdelningar för smidigt flöde
Säkerställa att varuflödet fungerar smidigt
Organisera och underhålla lagerytor
Arbeta i team med fokus på samarbete, noggrannhet och positiv inställning
Vi söker dig som
Har truckkort C
Är ansvarstagande och trivs i ett högt tempo
Är positiv, arbetsvillig och bidrar till teamkänslan
Noggrann och strukturerad i ditt arbete
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av skjutstativtruck
Tidigare erfarenhet av lagerarbete eller logistik
Tidigare erfarenhet av att arbeta i produktionsnära lager
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Ansvarstagande
Stresstolerant
Energisk
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "GU72JF". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Östergatan 18 (visa karta
)
211 25 MALMÖ Jobbnummer
9775555