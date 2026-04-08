Sommarjobb som transportledare hos MaserFrakt i Gävle!
Vill du jobba med logistik och service i sommar? Trivs du i en koordinerande roll där ingen dag är den andra lik? Vår kund MaserFrakt i Gävle söker dig som vill utvecklas inom service, logistik och planering samtidigt som du att skapa värde för deras kunder. Ansök redan idag då urval sker löpande!Publiceringsdatum2026-04-08Om tjänsten
Vår kund MaserFrakt ett av Sveriges ledande företag inom maskin- och transportförmedling, med ett omfattande nätverk av delägare, fordon och maskiner. Trots företagets stora resurser och effektivitet erbjuder MaserFrakt genom deras delägare även småskaliga fördelar, såsom personlig service och närhet till deras kunder.
Just nu letar vi efter en vikarierande transportledare till MaserFrakt i Gävle. I rollen blir du en del av ett engagerat team som tillsammans löser kundernas transportbehov på bästa sätt. Din resa hos MaserFrakt börjar med en gedigen introduktion där du går bredvid en erfaren kollega, för att sedan successivt arbeta mer självständigt med teamet som nära stöd. Du välkomnas till en öppen och familjär arbetsmiljö där laganda och samarbete är fundamentala delar av vardagen. Du kommer att vara anställd av Academic Work och arbeta som konsult hos MaserFrakt.
Vi söker dig som kan börja i maj och arbeta fram till augusti. Tjänsten är på heltid under sommaren med goda möjligheter till att arbeta extra vid behov vid sidan av dina studier.
Du erbjuds
Ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik
En plats i ett drivet team, där närhet, ansvar, förtroende och framtid står i fokus
Ett intressant och utvecklande sommarjobb som ger bra erfarenhet för framtidenDina arbetsuppgifter
Som transportledare ansvarar du för planering, samordning och uppföljning av företagets transporter. Du säkerställer att gods levereras i tid, på rätt plats och på ett kostnadseffektivt sätt, samtidigt som du upprätthåller god kommunikation med kunder, chaufförer och övriga samarbetspartners. Rollen innefattar också administration, dokumentation och kontinuerlig optimering av transportflöden för att öka effektivitet och minska kostnader.
I rollen kommer du bland annat att arbeta med:
Agera som spindeln i nätet genom att koordinera samarbetet mellan företagets kunder, chaufförer, åkeriägare och medarbetare.
Hitta optimala lösningar för att effektivisera transporter genom strategisk planering och säkerställa att samtliga leveranser når sin destination enligt tidtabell.
Hantera inkommande ärenden och bistå med service och support via både mail och telefon.
Bidra till utveckling genom att kontinuerligt arbeta med förbättringar av avdelningens rutiner och arbetssätt.
Vi söker dig som
Är tillgänglig för en start i maj och kan arbeta hela sommarperioden till och med augusti
Har tidigare arbetslivserfarenhet inom service, även meriterande om du har erfarenhet eller utbildning inom logistik eller transport
Har goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift då det krävs i det dagliga arbetet
Har grundläggande kunskaper i Officepaketet, framför allt Word och Excel
Besitter goda kunskaper om den lokala geografin
För att bli framgångsrik i rollen söker vi dig som är en lösningsorienterad och flexibel person med förmåga att prestera väl även i pressade situationer. Vi ser att du är serviceinriktad och trivs med att arbeta i nära samarbete med andra. Rollen kräver ett stort ansvarstagande och att du har förmåga att arbeta strukturerat med transportplaneringens alla olika delar.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Exempel på detta är studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "R6GMLU". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
