Sommarjobb som tekniker till Gasum i Katrineholm - Manpower AB - Elkraftsjobb i Katrineholm

Prenumerera på nya jobb hos Manpower AB

Manpower AB / Elkraftsjobb / Katrineholm2021-04-13Tycker du att det låter spännande att få vara en del av ett marknadsledande, spännande och expansivt företag där arbetsmiljön präglas av bra laganda? Gasum satsar för fullt och söker nu kommunikativa och prestigelösa personer som vill sommarjobba som tekniker på företagets biogasanläggning i Katrineholm där biogas produceras från bland annat gödsel och vegetabiliska råvaror och uppgraderas till fordonsgaskvalité. Skicka in din ansökan till oss så snart som möjligt!Vad går arbetet ut på?Du kommer under semesterperioden arbeta med enklare arbetsuppgifter som tekniker.Du kommer bland annat att:Meka och skruva med enklare detaljerRengöra pumpar och värmeväxlareFörebyggande underhållEnklare provtagningar och felsökningDen vi sökerFör att du ska trivas i tjänsten som tekniker ser vi gärna att du gillar problemlösning, är van att ta egna initiativ och är självgående. Du har lätt att samarbeta med andra och har säkerhet som fokus i det dagliga arbetet.Du är händig med ett intresse för process och teknik.Vi söker dig som har:stort intresse för teknik och miljögoda datorkunskapergod förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenskagrundläggande språkkunskaper i engelskaförmåga att behålla lugnet vid oväntade situationerpositiv energirelevant utbildning eller erfarenhet.B-körkortLastmaskinskort är meriterandeErbjudandeRent formellt bygger en anställning hos oss på Manpower på samma lagar och regler som på den övriga arbetsmarknaden. Vi har kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension och fackliga relationer. Det som skiljer sig är att du blir anställd hos oss, men arbetar på olika uppdrag hos våra kunder. Du får chansen att arbeta i olika branscher, med olika arbetsuppgifter och med olika människor. Som konsult erbjuds du även friskvårdsbidrag samt utöver det får alla Manpowers anställda fri tillgång till över 4500 interaktiva utbildningar via vår e-learningportal PowerYOU.Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.Sök tjänsten i dag!Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Karin Hellström på karin.c.hellstrom@manpower.se Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan omgående.Vi ser fram emot att höra från dig!Om ManpowerManpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna.Varaktighet, arbetstidHeltid Temporary2021-04-13Not SpecifiedSista dag att ansöka är 2021-05-04Manpower AB5688119