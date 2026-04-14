Sommarjobb som speditör med goda möjligheter till förlängning!
2026-04-14
Publiceringsdatum2026-04-14Dina arbetsuppgifter
Har du ett intresse för transportbranschen och vill arbeta i en internationell miljö? Är du noggrann, strukturerad och kvalitetsmedveten i ditt arbete? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig!
Vi söker nu en junior speditör/speditörsassistent till vår kund i Göteborg. Tjänsten är initialt ett sommarjobb, med goda möjligheter till förlängning för rätt person.
Som speditörsassistent kommer du att arbeta nära ett team och ha en viktig roll i det dagliga operativa arbetet. Rollen har ett administrativt fokus där du bidrar till att skapa struktur, effektivitet och god service.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Stötta i lastplanering och koordinering av transporter
• Assistera transportledning i det dagliga arbetet
• Hantera och administrera bokningar
• Arbeta med fakturering och dokumentation
• Ha kontakt med kunder och åkerier
• Följa upp leveranser och säkerställa kvalitet i flödet
• Bidra till att förbättra och effektivisera interna processerProfil
Vi söker dig som har ett intresse för transport och logistik samt trivs i en administrativ roll. Du har god datorvana och arbetar strukturerat och noggrant.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet inom transport eller spedition, men det är inget krav.
Som person är du:
• Självständig och initiativtagande
• Strukturerad och organiserad
• Serviceinriktad med god samarbetsförmåga
• Kommunikativ och trygg i kontakt med både kollegor och externa parter
Du behärskar svenska och engelska väl, både i tal och skrift. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), https://jobs.posti.se/jobb/5098/annons
Stigbergsliden 5 (visa karta
)
414 63 GÖTEBORG Kontakt
Ilmar Keyo ilmar.keyo@posti.com +46 76 780 98 44 Jobbnummer
