Sommarjobb som Skiftgående Laborant - Tillsammans för en Grönare Framtid!
Ta chansen redan idag och ansök för att få möjlighet att sommarjobba på det spännande företaget Lantmännen Biorefineries i Norrköping!
Har du tidigare jobbat inom laboratoriemiljö / industri eller/och har du precis avslutat dina studier med meriterande inriktning mot tjänsten och redo för att komma ut i arbetslivet?
Här har du en möjlighet att få relevant arbetslivserfarenhet på ditt CV oavsett om du har tidigare erfarenhet eller inte, vi letar efter rätt person med rätt attityd som ska platsa väl i vårt härliga gäng hos kunden i Norrköping.
Som skiftgående laborant genomför du provhämtning ute i fabrik och genomför viss analys, rapporterar in resultat samt administrerar prover till externa laboratorium. Arbetet genomförs via 5 skift med arbete på dag, kväll & nattetid med stor tid ute i själva fabriken.
Genom daglig uppföljning av de utgående produkterna samt den ingående råvaran säkerställer du som laborant produktkvalitén tillsammans med teamet i laboratoriet.
Provtagning och analys på vatten från reningsverk samt provtagning för att säkerställa produktsäkerheten ingår i tjänsten.
Du kommer ansvara för att säkerställa driftsäkerheten och mätnoggrannheten på laboratorieinstrumenten.Publiceringsdatum2026-01-15Dina arbetsuppgifter
• Ta produktionsrelaterade prover och analyser enligt gällande instruktioner.
• Dokumentera resultat.
• Utföra underhåll av laboratorieutrustning.
• Aktivt delta i arbetet med förbättring och vidareutveckling av processer och metoder.
• Rapportera avvikelser i enlighet med aktuella rutiner för hantering av avvikelser.
• Tillsammans med dina kollegor verka för en god arbetsmiljö.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som antingen har något år eller två bakom dig i liknande roll alternativt industri eller så har du studerat och gått klart dina studier med relevant utbildning på högskola eller universitet inom området relevant för tjänsten. För att trivas i rollen bör du tycka om analysarbete och vara noggrann, strukturerad och brinner för det laborativa arbetet. En annan viktig egenskap är att du trivs i grupp där du tar ansvar för att skapa resultat genom samarbete men samtidigt har ett starkt självledarskap och ägandeskap till det du tar dig till att göra.
Vidare har du god datorvana, gärna van vid den industriella miljön och god förmåga att sätta dig in i nya system och program. Du har flytande kunskaper i engelska och i svenska både tal och skrift.
Då det förekommer att man tar prover både inne och ute i fabriken, ibland på hög höjd så är det viktigt att du inte är höjdrädd. Likaså förekommer emellanåt arbete i trånga utrymmen, så det behöver kunna hanteras.
En säker arbetsmiljö är viktigt för oss och vi förväntar oss att du följer rutiner och skyddsföreskrifter som finns på platsen. Denna tjänst pågår löpande med stor möjlighet till övertag från kunden i vidare anställning.
Är du den vi söker?
