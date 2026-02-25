Sommarjobb som Skadedjurstekniker - LF Skadedjursbekämpning
2026-02-25
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige
, Falun
, Uppsala
, Eskilstuna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Är du serviceinriktad, gillar att ta eget ansvar och vill ha ett praktiskt sommarjobb med frihet under ansvar? Då kan det vara dig vi söker för att stärka vårt team i Gävleborg i sommar!
Arbetsuppgifter
Som skadedjurstekniker under sommarperioden är ditt huvudsakliga ansvar att hjälpa våra kunder att åtgärda skadedjursproblem. Företrädesvis kommer det handla om problem med getingar och myror. Du jobbar självständigt utifrån arbetsordrar från vårt kundcenter och planerar, åtgärdar och dokumenterar arbetet hos kunden.
Vem är du?
Då kundkontakten och kundens upplevelse är central i rollen är det avgörande att du har sociala färdigheter, är serviceinriktad och förtroendeingivande. Då du jobbar och planerar mycket av arbetet själv är det ytterst viktigt att du har en god förmåga att ta eget ansvar och kan jobba strukturerat. Tjänsten kräver utbildning på lägst gymnasienivå samt B-körkort.
Mer information
Tjänsten är visstid under juni, juli, augusti. Du utgår från hemmet och kan få uppdrag inom hela länet. Vi tillhandahåller branschspecifik utbildning inom områden som eventuellt saknas, samt bil att använda i tjänsten.
Rekryterande chef: Mattias Widlund, 0707313631
HR-partner: Julia Harrysson, julia.harrysson@lansforsakringar.se
Facklig representant: Victor Nicklasson, 0765340461
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
Vår rekryteringsprocess
Du ansöker enkelt genom att svara på några urvalsfrågor och bifoga CV. Vår rekryteringsprocess utgår ifrån ett fördomsfritt och kompetensbaserat arbetssätt och därför rekryterar vi utan personligt brev och med urvalsfrågor och två tester tidigt i processen. Intervjuer sker löpande med de som matchar kompetensprofilen bäst. Var uppmärksam på att mejlet med testerna kan hamna i din skräppost.
Har du skyddad identitet skickar du in din ansökan, märkt med annonstitel och ort, per post till: Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän, Vestagatan 6, 404 84 Göteborg. Skriv namn på HR-partnern för aktuell rekrytering på brevet.
I rekryteringsprocessen gör vi bakgrundskontroller på slutkandidater för att få en helhetsbild av dig som kandidat och din lämplighet för den tjänst du sökt.
Välkommen med din ansökan idag!
Länsförsäkringar har i över 180 år verkat för sina kunder, som också är våra ägare, med marknadsledande försäkringslösningar. Genom vår starka lokala förankring och ambition att erbjuda helhetslösningar har vi successivt även byggt upp bankverksamhet och fastighetsförmedling. För drygt fem år sedan tog vi nästa steg genom att etablera ett gemensamt bolag för professionell skadedjursbekämpning, som idag ägs gemensamt av sju bolag inom Länsförsäkringar.
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
Detta är ett heltidsjobb.

Länsförsäkringar Göteborg och Bohus län
(org.nr 558500-8039), https://www.lansforsakringar.se/goteborg-och-bohuslan/privat/ Körkort
För detta jobb krävs körkort.
