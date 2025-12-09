Sommarjobb som sjuksköterska i härliga Båstad 2026
Båstads kommun ligger på natursköna Bjärehalvön, omgiven av hav i tre väderstreck. Här möts du av vacker natur, goda kommunikationer och ett aktivt samhälle med full service. Vårt läge med två järnvägsstationer, närhet till flygplats och motorväg gör kommunen till en attraktiv plats att både bo och arbeta i.
Nu söker vi dig som vill tillbringa sommaren i härliga Båstad och samtidigt utföra ett av de viktigaste uppdragen i samhället. Jobba hos oss och gör skillnad samtidigt som du kan njuta av salta bad och sommarens aktiviteter på din fritid. I Båstad är allt är möjligt!
Vår vision är att vara en förebild för ett friskt liv och hållbart entreprenörskap samt att attrahera människor som vill värna det sunda livet och utveckla kunskap, kultur och affärer. Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats där vår värdegrund bygger på professionalism, arbetsglädje och respekt. Vi är en mängd olika verksamheter som tillsammans gör skillnad varje dag. Genom samarbete och utveckling samt kompetenta och engagerade medarbetare, ger vi god service till våra medborgare.
Vi inom HSL-organisationen söker dig som vill sommarjobba hos oss i Båstad under sommaren 2026!
Jag heter Ann-Charlotte Åvall och är chef för sjuksköterskorna i vår kommun. Vi vet att rollen som sjuksköterska ställer höga krav - men den ger också så mycket tillbaka. Hos oss får du möjlighet att utvecklas, lära nytt och vara med och göra verklig skillnad för människor i deras vardag. Vi stöttar varandra, delar kunskap och arbetar tillsammans för att skapa trygghet och kvalitet i vården.
Nu ser vi fram emot att få veta mer om dig. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar, vad vi erbjuder och vilka förväntningar vi har på varandra. Vi är lika nyfikna på dina förväntningar på oss som arbetsgivare - berätta gärna!Publiceringsdatum2025-12-09Arbetsuppgifter
Mina medarbetare och jag söker dig som delar vår värdegrund och vill arbeta utifrån vårt förhållningssätt. Det är viktigt för oss i vårt arbete då vi är ett professionellt team med olika professioner som samarbetar med den enskilda vård- och omsorgstagaren i centrum utifrån dennes specifika behov.
Som sjuksköterska i vårt team kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av hälso- och sjukvård inom ansvarsområdet. Du bedömer och utför medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser upp till sjuksköterskenivå samt följer upp och dokumenterar enligt gällande lagstiftning.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad sjuksköterska och har gärna erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Jag och mina medarbetare ser att det krävs att du har ett helhetstänk, kunna se lösningar och prioritera i olika situationer. Som din chef finns jag självklart där för att stötta och ha dialog men samtidigt krävs det att du tar ett stort ansvar i din roll.
Vidare är det viktigt att du har en positiv inställning samt ett genuint intresse av att arbeta med den enskilde i fokus. För oss är det viktigt med ett bra teamarbete vilket gör att du behöver vara samarbetsvillig och vill bidra till att uppfylla vårt uppdrag. Vårt gäng tror på en god arbetsmiljö där alla vill vara delaktiga och hjälper varandra.
Erfarenhet inom specialområdet distriktssköterska eller vård av äldre är meriterande.
Körkort är ett krav.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Kommunala avtal gäller. Rökfri arbetstid tillämpas. Vi värdesätter mångfald och välkomnar alla sökande. Hos oss är det viktigt att varje medarbetares kompetens tas tillvara.
Som en del i anställningsprocessen har vi som rutin att ta registerutdrag ur polisens belastningsregister. Detta innebär att vi kommer att begära ett registerutdrag från dig innan anställning .Du beställer själv registerutdraget från Polisen. Blanketten hittar du på följande webbadress: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor - beställ gärna ditt registerutdrag redan idag. Där kontroll av registerutdrag är lagreglerad ska sådan blankett användas.
Urval och intervju sker löpande.
Fackliga representanter nås via respektive fackförbunds webbplats.
