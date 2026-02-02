Sommarjobb som Sanitetstekniker - Gör Skillnad för en Hållbar Framtid!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Driftmaskinistjobb / Norrköping Visa alla driftmaskinistjobb i Norrköping
Vill du vara med och bidra till en säker och hållbar produktion inom livsmedels- och foderindustrin?
Vi på StudentConsulting söker nu Sanitetstekniker till Lantmännen Biorefineries anläggning i Norrköping inför sommarsäsongen 2026. Detta är en fantastisk möjlighet för dig som vill vara en del av en verksamhet med hög hållbarhetsprofil och aktivt arbete mot klimatomställningen. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad - från jord till bord!
Vad du kommer att göra:
Som Sanitetstekniker kommer du att spela en central roll i vårt arbete med att säkerställa god hygien och hög livsmedels- och fodersäkerhet. Du kommer att ansvara för städning, rengöring och rondering av olika städ områden inom driften. Eftersom vi tillverkar livsmedels- och foderingredienser är det viktigt att du kontinuerligt undersöker och följer upp avvikelser för att säkerställa att vi upprätthåller höga hygienstandarder.
Du kommer att arbeta nära andra avdelningar för att planera och samordna sanitetsarbeten både dagligen och veckovis. Utöver städningen ansvarar du för skötsel av verksamhetens städmaskiner och bidrar till skadedjursbekämpning. I rollen kommer du också att hjälpa till med underhålls- och driftarbeten kopplade till sanitetsarbetet och bidra till ständiga förbättringar inom anläggningen.
Du blir en del av ett team om 6 sanitetstekniker som arbetar tillsammans för att hålla anläggningens driftområden i toppskick. Arbetet är förlagt till dagtid, och du kommer att vara placerad i Norrköping.
Varför detta jobb?
Gör skillnad: Du får vara med och bidra till en säker produktion av livsmedels- och foderingredienser som är viktig för samhällsutvecklingen och hållbarhet.
Utveckling: Du får möjlighet att utvecklas inom området och bidra till förbättringar av både arbetssätt och arbetsmiljö.
Spännande arbetsmiljö: Du blir en del av Lantmännen Biorefineries, en ledande aktör inom hållbar produktion och en arbetsplats med ett stort engagemang för mångfald och inkludering.
DETTA SÖKER VI
Kvalifikationer och egenskaper:
För att trivas i denna roll ser vi att du har:
Gymnasieutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
Tidigare erfarenhet av liknande arbete inom process- eller tillverkningsindustri. Erfarenhet från foder- eller livsmedelsindustri är meriterande.
Grundläggande datorkunskap och vana att arbeta i produktionsnära IT-system.
God kommunikationsförmåga på svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vi söker dig som är:
Självgående och ansvarstagande: Du kan prioritera ditt arbete och tar ansvar för dina arbetsuppgifter.
En lagspelare: Du har en god samarbetsförmåga och trivs med att jobba tillsammans för att uppnå gemensamma mål.
Engagerad och noggrann: Du förstår vikten av ditt arbete för hela verksamheten och ser till att det utförs med högsta kvalitet.
Anställningens omfattning: Detta är ett sommarjobb som sträcker sig från april/maj till slutet av augusti 2026, med möjlighet till förlängning. Rollen är dagtid och placerad i Norrköping.
Vill du vara med och bidra till en hållbar framtid? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt fantastiska team på Lantmännen Biorefineries! Vi ser fram emot att höra från dig och vad just du kan tillföra i detta viktiga arbete.
