Sommarjobb som Renhållningsarbetare till vårat FNI projekt.
2026-03-04
Samhällsbyggnadsförvaltningen erbjuder kreativa samtal, högt tempo, lösningsfokuserade arbetssätt och ger dig möjlighet att driva och delta i föränderliga samhällsbyggnadsprocesser. Vi är en samverkande förvaltning mellan Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommun med ett brett uppdrag inom kommunernas samhällsbyggnadsprocesser.
Förvaltningen består av två huvudsakliga verksamhetsområden: teknisk verksamhet, och bygg och miljö.
Förvaltningen utvecklar samhället och Avfall- och Återvinningsenheten har ett brett uppdrag inom bland annat strategisk avfallsplanering, insamling av avfall samt mottagning av avfall vid våra bemannade återvinningscentraler i respektive kommun. Verksamhetens fokus är att arbeta med avfallsförebyggande åtgärder och en hållbar
avfallshantering. Avdelningen består idag av 20 hängivna och erfarna medarbetare.
Vill du ha ett fysiskt och utmanande jobb där du gör skillnad för miljön? Då är detta rätt roll för dig! Vi söker dig som vill vara med i ett spännande projekt inom Avfall & Återvinning, där du hjälper invånarna att få rätt utrustning för att kunna sortera sitt förpackningsavfall. Du kommer att vara en viktig del i arbetet med att leverera och registrera kärl och sorteringsutrustning till fastigheter i området.
Din arbetsdag kommer att variera och kan bland annat innebära att:
Lasta kärl och sorteringsutrustning på lätt lastbil med skåp och bakgavellift.
Leverera utrustningen till fastigheter enligt en planerad rutt.
Utföra enklare underhåll på ditt fordon och rapportera lagerstatus.
Ha kontakt med fastighetsägare och andra du möter under arbetsdagen.
Du kommer att arbeta ute i alla väder och behöver vara bekväm med att jobba självständigt. Samtidigt kan det förekomma teamarbete. Eftersom all registrering av kärl sker digitalt, behöver du ha god datorvana och känna dig trygg med att använda enklare digitala verktyg.
Projektet pågår i cirka två år och kommer starta i Lindesbergs kommun, med utgångspunkt från kommunförrådet.Kvalifikationer
För att lyckas i den här rollen ser vi att du:
Är ansvarstagande och tycker om att jobba både självständigt och i grupp.
Trivs med ett fysiskt jobb utomhus och kan hantera ett högt arbetstempo.
Gillar att möta människor och ge bra service du blir ofta den person våra invånare möter i deras vardag.
Vi söker dig som har minst en gymnasieutbildning och gärna erfarenhet från serviceyrken. Tidigare erfarenhet inom avfalls- eller återvinningsbranschen är ett plus, och om du är intresserad av miljöfrågor är det en extra bonus!Kvalifikationer
B-körkort och tillgång till egen bil.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
C2 med godshantering.
Andra språkkunskaper är också meriterande.
