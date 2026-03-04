Sommarjobb som Renhållningsarbetare till Skäret Återvinningscentral
Samhällsbyggnadsförvaltningen erbjuder kreativa samtal, högt tempo, lösningsfokuserade arbetssätt och ger dig möjlighet att driva och delta i föränderliga samhällsbyggnadsprocesser. Vi är en samverkande förvaltning mellan Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommun med ett brett uppdrag inom kommunernas samhällsbyggnadsprocesser.
Förvaltningen består av två huvudsakliga verksamhetsområden: teknisk verksamhet, och bygg och miljö.
Förvaltningen utvecklar samhället och Avfall- och Återvinningsenheten har ett brett uppdrag inom bland annat strategisk avfallsplanering, insamling av avfall samt mottagning av avfall vid våra bemannade återvinningscentraler i respektive kommun. Verksamhetens fokus är att arbeta med avfallsförebyggande åtgärder och en hållbar
avfallshantering. Avdelningen består idag av 20 hängivna och erfarna medarbetare.Publiceringsdatum2026-03-04Arbetsuppgifter
I uppdraget som renhållningsarbetare sköter du, tillsammans med dina kollegor, kundmottagningen på återvinningscentralen genom att informera och hjälpa privatpersoner och företag att sortera sitt avfall. Arbetsuppgifter så som att sortera farligt avfall, städning av området och att kontrollera fyllnadsgrader på olika fraktioner ingår även i arbetet. Dessutom kommer hjullastarkörning och rangering vara en del av vardagen för dig som renhållningsarbetare. Till viss del ingår administrativa uppgifter i tjänsten.
Arbetstider enligt schema, måndag till lördag där både kvälls- och helgarbete förekommer. Arbetet bedrivs främst utomhus vid våra återvinningscentraler. Tjänsten är förlagd till Skäret återvinningscentral i Ljusnarsbergs kommun, men arbete på annan ort kan förekomma då vi har återvinningscentraler i fyra kommuner.
Arbetet ska genomsyras av ett helhetsperspektiv och drivas i samstämmighet med våra värdeord förtroende, öppenhet, respekt och engagemang.Kvalifikationer
För att du ska trivas i rollen som renhållningsarbetare är det viktigt att du kan arbeta planerat och strukturerat, ha ett ordningssinne samt en pedagogisk läggning med en förmåga att behålla lugnet i stressiga situationer. Att kunna ta egna initiativ samt att ha ett gott kundbemötande är av största vikt. Du ska trivas med att arbeta i en utomhusmiljö och kunna hantera ett ibland fysiskt krävande arbete. Du är bekväm med att arbeta såväl självständigt som tillsammans med kollegor. Ett flexibelt tänk kommer vara behjälpligt då arbetsområdet är halva Örebro län.
Vi söker dig som, som lägst, har gymnasieutbildning och som tidigare har arbetat inom ett serviceyrke med kundkontakter. Har du tidigare arbetat inom branschen och intresserar dig för miljöfrågor så ser vi det som meriterande för tjänsten.
B-körkort och tillgång till egen bil och förarbevis C2 med godshantering är ett krav.
Har du utbildning i ADR 1:3, Asbest så ses det som ett plus för tjänsten. Goda kunskaper i svenska i tal och skrift är av vikt och andra goda språkkunskaper utöver svenska så är det meriterande.
ÖVRIGT
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, tfn 0581-810 00. Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga jobb. Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings-/rekryteringsföretag.
Lindesberg kännetecknas av en positiv och stark framtidstro. Vi investerar för framtiden och vill växa. Vi söker engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla Lindesberg. Samverkan är ett honnörsord och vi vill stärka det i varje del av vår organisation. Idag arbetar ca 2 100 medarbetare med olika uppdrag för att ge invånarna god service med hög kvalitet. Välkommen att utvecklas vidare med oss! Ersättning
