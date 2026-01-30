Sommarjobb som produktionspersonal till OLWs snacksfabrik
Adecco Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Filipstad
2026-01-30
Publiceringsdatum2026-01-30Om tjänsten
På Orkla Snacks, OLW, får du en viktig del i företagets produktionsflöde där du bidrar till att säkerställa att produktionen av Sveriges favoritsnacks flyter på smidigt och effektivt. Arbetet innebär att du arbetar efter tydliga instruktioner och uppsatta mål, samtidigt som du engagerar dig i ett gott samarbete och bidrar till arbetsglädje i teamet.
Hos OLW är säkerhet, hygien och kvalitet alltid högsta prioritet. I rollen förväntas du arbeta ansvarsfullt och följa gällande säkerhets-, hygien- och kvalitetsrutiner i varje moment. Det är avgörande att du tar ett personligt ansvar för både din egen säkerhet, dina kollegors säkerhet och för att livsmedlen som produceras håller högsta kvalitet.
Sommaruppdraget är ett konsultuppdrag via Adecco där gruppintervjuer påbörjas i mitten av februari. Uppdragsperioden sträcker sig över cirka åtta veckor under sommaren (prel. v. 26-33). Du kommer att få en upplärning på plats hos OLW under våren och behöver därför kunna vara tillgänglig redan då. Uppdraget kan komma att förlängas utifrån verksamhetens behov.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Övervakning, drift och kontroll av produktionslinjer
• Förpackning och hantering av livsmedelsprodukter
• Arbete efter satta kvalitets- och hygienkrav
• Bidra till förbättringar och effektivitet i produktionsflödet
Arbetstider
Arbetstiderna varierar mellan förmiddag-, eftermiddag-, och nattskift, vilket innebär arbete på varierande tider under hela veckan (söndag natt - fredag):
Förmiddag:
• Måndag - torsdag kl. 06-14.30
• Fredag kl. 06-12.30
Eftermiddag:
• Måndag - torsdag kl. 14.24-22.54
• Fredag kl. 12.24-18.54
Natt:
• Söndag - torsdag kl. 22.48-06.00 (går på söndag kväll, går av fredag morgon)
OBS: Du kan inte själv välja skift, utan placeras utifrån verksamhetens behov. Rollen kräver därför god flexibilitet och att du kan ta dig till och från arbetet oavsett tid på dygnet.
Om dig
Vi söker dig som är pålitlig, ansvarstagande och noggrann, och som förstår vikten av att arbeta strukturerat i en livsmedelsproducerande verksamhet. För dig är ordning och reda en självklarhet, och du sätter alltid hygien och kvalitet i absolut högsta prioritet - både för din egen säkerhet, dina kollegors säkerhet och för livsmedelssäkerheten i produktionen.
Du tar ansvar för att följa instruktioner, rutiner och hygienföreskrifter till punkt och pricka, även när tempot är högt eller arbetet blir repetitivt. Du förstår att små avvikelser kan få stora konsekvenser i livsmedelsproduktion och agerar därför samvetsgrant, uppmärksamt och konsekvent i ditt arbete. Pålitlighet är centralt i rollen, då arbetet kräver att du alltid följer rutiner och kvalitetskrav för att säkerställa livsmedelssäkerheten.
Samtidigt är du en lagspelare som trivs med att arbeta tillsammans med andra, bidrar till en positiv stämning och ett gott samarbete i teamet. Du är engagerad, visar initiativförmåga och bidrar gärna med det lilla extra genom att uppmärksamma förbättringsmöjligheter som stärker kvalitet, säkerhet och effektivitet i produktionen.
Krav för tjänsten:
• Fyllda 18 år
• Svenska i tal och skrift (läsförståelse + kommunikation)
• God förståelse för engelska
Meriterande erfarenhet:
• Truckkort (A + B)
• Tidigare arbete inom livsmedelsproduktion
• Erfarenhet av arbete i högt tempo och produktionsmiljö
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsterna tillsätts löpande och rekryteringsarbetet sker därför under ansökningstiden.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Sarah Hallberg på sarah.hallberg@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
National Recruiter
Sarah Hallberg Jobbnummer
9714513