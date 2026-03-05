Sommarjobb som produktionsmedarbetare i Helsingborg!

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Maskinoperatörsjobb / Helsingborg
2026-03-05


Är du student och vill ha ett aktivt sommarjobb där du får både extra inkomst och värdefull arbetslivserfarenhet i team? Då har du hittat rätt.

Vi söker nu studenter för sommararbete hos vår kund inom frukt- och grönt i Helsingborg. Som produktionsmedarbetare blir du en del av ett engagerat team och arbetar med enklare men viktiga arbetsuppgifter inom produktion och packning.

2026-03-05

Dina arbetsuppgifter
Sortering, förberedelse och packning av frukt och grönsaker
Enklare produktionsuppgifter såsom vikning av lådor och städning
Säkerställa ordning, kvalitet och hygien i produktionen
Övrigt förekommande arbete i produktionsmiljön

StudentConsulting ansvarar för rekryteringsprocessen och du blir anställd som ambulerande konsult via oss.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
Är student och vill arbeta under sommaren (möjlighet till extrajobb även under terminen)
Är ansvarstagande, noggrann och har god arbetsmoral
Kan arbeta i ett högt tempo och trivs med fysiskt arbete
Har god svenska i tal och skrift
Är flexibel gällande arbetstider (skift och helg kan förekomma)

Meriterande:
Tidigare produktions- eller lagererfarenhet
Truckkort

Detta är ett perfekt sommarjobb för dig som vill kombinera studier med arbete, bygga CV och få värdefull arbetslivserfarenhet.
Ansök redan idag - platser tillsätts löpande!

Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Studentconsulting Sweden AB (Publ) (org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Järnvägsgatan 11 (visa karta)
252 24  HELSINGBORG

Arbetsplats
StudentConsulting

Kontakt
Ellinor Gregorioff
helsingborg@studentconsulting.com

Jobbnummer
9780304

