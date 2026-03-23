Sommarjobb som personlig assistent till ung kvinna!
2026-03-23
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
Jag är en kvinna i 25-30 års ålder som bor i centrala Luleå. Jag söker assistenter som kan arbeta under sommaren, möjlighet finns även att fortsätta arbeta efter sommaren. Är du i 20-45 års ålder och upplever att du är positiv, noggrann, lyhörd, flexibel och ansvarstagande kan detta jobb vara något för dig.
Du som söker får gärna ha tidigare erfarenheter av att arbeta som personlig assistent. Det är däremot inget krav, utan det viktigaste är att personkemin stämmer mellan oss.
Jag har ett rörelsehinder och använder mig av rullstol. Som assistent till mig är det särskilt viktigt att du kan ta till dig muntliga instruktioner då jag säger till när och vad jag behöver hjälp med under dagen.
I arbetet ingår att hjälpa till med diverse saker som hör till det vardagliga livet. Du kommer assistera mig i allt från personnära hjälp så som personlig hygien till hårstyling, matlagning och hushållssysslor, samt vid mina fritidsintressen. Du följer även med till mitt arbete och assisterar vid behov.
För att ansöka: Skicka CV och ett personligt brev där du beskriver vem du är och varför just du skulle passa som min assistent. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan till mig redan idag.
Ser fram emot att höra från dig!
Övrigt: God assistans månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4000:- /år.
I enlighet med God Assistans Policy tar vi in belastningsutdrag från ALLA anställda.
Vi kommer vilja se kopia på pass (SV) eller uppehållskort (EU) eller uppehålls-och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU)
Du beställer själv registerutdraget (enligt God Assistans policy kräver vi belastningsutdraget för arbete på HVB-hem då den visar mer information än LSS) från polisens hemsida, blankett finner du här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/ Ersättning
