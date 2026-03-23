Sommarjobb som personlig assistent till kvinna i Sollefteå
2026-03-23
Vi söker en varma och engagerade personlig assistent till en levnadsglad kvinna med MS, som bor tillsammans med sin älskade katt i en mysig villa i centrala Sollefteå. Som sommarvikarie får du möjlighet att bidra till en trygg och innehållsrik vardag, samtidigt som du får meningsfulla och utvecklande arbetslivserfarenheter.
Kunden är en kvinna som trots sin sjukdom vill leva ett så självständigt och rikt liv som möjligt. Din roll som assistent är att skapa en stabil och trygg vardag, där du är med både i de lugna, återhämtande stunderna och under de mer aktiva dagarna. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att ge stöd vid personlig hygien, hjälpa till med förflyttningar samt sköta hushållssysslor.
Vi erbjuder:
Sommarvikariat med möjlighet till arbete vid behov under året.
Arbetstider som varierar mellan dagtid och sovande jour. Eget rum för assistenterna finns.
Möjlighet att använda kundens bil vid ärenden och utflykter (körkort är önskvärt).
En god introduktion där du får all den information och det stöd du behöver för att komma in i arbetet.
Erfarenhet inom personlig assistans och möjlighet att utveckla dina kunskaper och färdigheter inom vård och omsorg.
Vi ser i första hand kvinnliga sökanden till denna tjänst, men det allra viktigaste är att personkemin stämmer. Vi söker dig som är lyhörd, ansvarsfull och har en naturlig vilja att bidra till en trygg och meningsfull vardag för en annan människa.
Utdrag ur belastningsregistret kommer att begäras inför anställning.
Känns det här som ett uppdrag för dig? Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
På Helsa Omsorg arbetar vi med personlig assistans där vi tror på högt inflytande, hög tillgänglighet och god kvalitet för både våra kunder och vår personal.
Vi vet att de Personliga Assistenterna är helt avgörande för våra kunders livskvalitet.
Hållbarhet, engagemang, lärande, samverkan och ansvar är vår värdegrund som genomsyrar hela vår verksamhet.
Som Personlig Assistent hos oss får du en engagerad verksamhetschef som ansvarar för din arbetsmiljö och en platt organisation med korta beslutsvägar. Givetvis omfattas du också av kollektivavtal genom vår Branschorganisation Vårdföretagarna där vi är medlemmar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Helsa Omsorg Norden AB
(org.nr 556918-2024), https://helsa.tidvis.se/lediga_tjanster
Nygatan 5B (visa karta
)
891 33 ÖRNSKÖLDSVIK Kontakt
Verksamhetschef
Linn Rydberg linn@helsaab.se 090-2060880
