Sommarjobb som personlig assistent inom LSS i Båstad 2026
Båstads Kommun, Vård och omsorg / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Båstad Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Båstad
2025-12-09
Båstads kommun ligger på natursköna Bjärehalvön, omgiven av hav i tre väderstreck. Här möts du av vacker natur, goda kommunikationer och ett aktivt samhälle med full service. Vårt läge med två järnvägsstationer, närhet till flygplats och motorväg gör kommunen till en attraktiv plats att både bo och arbeta i.
Vi söker dig som vill tillbringa sommaren i härliga Båstad och samtidigt utföra ett av de viktigaste uppdragen i samhället. Jobba hos oss och gör skillnad samtidigt som du kan njuta av salta bad och sommarens olika aktiviteter på din fritid. I Båstad är allt är möjligt!
Vår vision är att vara en förebild för ett friskt liv och hållbart entreprenörskap samt att attrahera människor som vill värna det sunda livet och utveckla kunskap, kultur och affärer. Båstads kommun är en attraktiv och utvecklande arbetsplats där vår värdegrund bygger på professionalism, arbetsglädje och respekt. Vi är en mängd olika verksamheter som tillsammans gör skillnad varje dag. Genom samarbete och utveckling samt kompetenta och engagerade medarbetare, ger vi god service till våra medborgare.
Vårt uppdrag är att ge våra brukare bästa möjliga stöd och omsorg, så att våra brukare kan leva livet på lika villkor. Vi söker dig som vill sommarjobba som personlig assistent. Ta chansen att bli en del av vårt team och möjligheten att utvecklas och lära för livet hos oss i sommar!Publiceringsdatum2025-12-09Arbetsuppgifter
Att arbeta som personlig assistent innebär att du stöttar brukaren med både omvårdnad och aktiviteter för delaktighet i samhället både i och utanför hemmet.
Dagarna struktureras utifrån brukarnas behov och genomförandeplan. I vissa verksamheter förekommer arbetstekniska hjälpmedel som till exempel liftar. Arbetet som personlig assistent kräver att du är självgående och ansvarstagande då du kommer att arbeta ensam med brukaren under delar eller hela ditt arbetspass.
Arbetstiden kan vara förlagd till dag, kväll, natt och sovande jour. Vissa arbetsplatser har även dygnpass med jourbilaga J avtal.Kvalifikationer
För att sommarjobba inom LSS är det meriterande om du har gått vård- och omsorgs- eller barn och fritidsprogrammet på gymnasiet eller har erfarenhet inom området sedan tidigare.
Som medarbetare hos oss arbetar du med individen i fokus vilket gör att det är viktigt att du är lyhörd, har ett gott bemötande och har förmåga att ta initiativ. Du kommunicerar med både brukare, kollegor, chef och anhöriga vilket gör att du behöver ha förmåga att sätta dig in i någon annans situation/perspektiv. Som kollega förväntas du kunna samarbeta och bidra till en god arbetsmiljö där alla medarbetare tar ansvar och stöttar varandra.
Vid anställning ställs det krav på att du visar upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan! Vi ser fram emot att få veta mer om dig.
ÖVRIGT
Kommunala avtal gäller. Rökfri arbetstid tillämpas. Vi värdesätter mångfald och välkomnar alla sökande. Hos oss är det viktigt att varje medarbetares kompetens tas tillvara.
Urval och intervjuer kommer ske löpande under ansökningstiden.
Som en del i anställningsprocessen har vi som rutin att ta registerutdrag ur polisens belastningsregister. Detta innebär att vi kommer att begära ett registerutdrag från dig innan anställning. Du beställer själv registerutdraget från Polisen och blanketten heter Kontroll av egna uppgifter. Blanketten hittar du på följande webbadress: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor - beställ gärna ditt registerutdrag redan idag.
Fackliga representanter nås via respektive fackförbunds webbplats.
Inför rekryteringsarbetet har Båstads kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
