Sommarjobb som personlig assistent i Stenungsund och på Tjörn
Göteborgskooperativet För Independent Living, Gi / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stenungsund Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stenungsund
2026-03-09
, Orust
, Lilla Edet
, Tjörn
, Kungälv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgskooperativet För Independent Living, Gi i Stenungsund
, Orust
, Lilla Edet
, Tjörn
, Kungälv
eller i hela Sverige
Sommarjobb som personlig assistent
Är du empatisk och engagerad? Då kanske ett sommarjobb som personlig assistent är något för dig! Hos oss handlar det inte bara om ett jobb - det är en chans att hjälpa någon med funktionsnedsättning att leva sitt liv på sina egna villkor.
Ingen erfarenhet? Ingen fara! För oss är det viktigt att du har rätt inställning och vilja att hjälpa. Många gånger handlar det mer om din personliga kemi än tidigare erfarenhet eller utbildning. Däremot är det viktigt att du pratar och förstår svenska, eftersom det ingår hos många av våra assistansberättigade att du skall tolka personen för hens omgivning.
Vad gör en personlig assistent?
Som personlig assistent varierar arbetsuppgifterna beroende på vem du jobbar hos. Det kan handla om allt från att hjälpa till vid måltider, stödja vid hygien och klädsel, till att hjälpa en person att kunna arbeta, studera, vara förälder eller träffa vänner. Det är ett meningsfullt jobb där du gör en verklig skillnad i någon annans liv!
Varför sommarjobb hos oss?
Förutom att du gör något viktigt och givande får du också möjlighet att utvecklas, träffa nya människor och få erfarenhet som du kan ta med dig i framtiden. Och eftersom arbetstiderna är flexibla passar det perfekt för sommarjobbare! Vissa har dygnspass och andra har långa arbetspass.Publiceringsdatum2026-03-09Kvalifikationer
- att du pratar och förstår svenska obehindrat
- att du har fyllt 18 år
- att du kan uppvisa belastningsutdrag ifrån polisen, om arbetsledaren kräver detta.
- att du har körkort, så du kan köra den assistansberättigades bil i tjänsten.
Så här söker du:
Skicka in din ansökan, svara på våra enkla urvalsfrågor och glöm inte att bifoga ditt CV och personliga brev. Vill du sticka ut ännu mer? Skicka gärna en kort video (valfritt)!
Vad händer sen?
När du har skickat in din ansökan, så kommer vi gå igenom den och ser vi att vi kan matcha dig med en eller flera av våra arbetsledare och då bjuda in dig till en rekryteringsträff.
Vi ser fram emot att höra från dig!
GIL samordnar personlig assistans sedan 1989. För oss handlar personlig assistans om att skapa förutsättningar för att en person med funktionsnedsättning ska kunna leva det liv hen själv vill leva. I många uppdrag är den assistansberättigade själv arbetsledare, medan andra har utsett en ställföreträdande arbetsledare. Uppdrag och roller ser olika ut beroende på verksamhet och funktion.
GIL:s kontor ger stöd inom bland annat arbetsledning, administration, ekonomi, HR och utbildning. Tillsammans bidrar vi till att vardagen fungerar för både assistansberättigade och medarbetare inom kooperativet.
För att få och behålla trygga och engagerade medarbetare satsar GIL på utbildning och gemensamma aktiviteter.
• GIL:s assistenter har kollektivavtal med Fremia-Kommunal
• Friskvårdsbidrag upp till 2 500 kr/år
• Individuell lönesättning
• Utdrag ur belastningsregistret kan komma att efterfrågas beroende på tjänst
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, då urval sker löpande. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/63". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgskooperativet För Independent Living, Gi Arbetsplats
GIL Kontakt
Lena Svensk 031-636487 Jobbnummer
9785162