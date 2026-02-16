Sommarjobb som personlig assistent för dig över 18 år (Göteborg)
Vivida Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg
2026-02-16
Vill du arbeta med människor i sommar?
Oavsett om du är i början av ditt arbetsliv, har lång erfarenhet eller söker ett meningsfullt extrajobb kan rollen som personlig assistent vara rätt för dig.
Vi söker nu sommarvikarier på flera orter i Sverige.
Men vi söker inte bara personliga assistenter. Vi söker medmänniskor, relationsskapare, och vardagshjältar. Hos oss handlar arbetet om mer än praktiska arbetsuppgifter.
Det handlar om att vara en trygg punkt, en del av någons vardag och att bidra till livskvalitet.
Ansökningar behandlas löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Om arbetet:
Som personlig assistent ger du stöd i vardagen till en person med funktionsvariation. Arbetsuppgifterna varierar och kan bland annat innebära:
- Personlig omvårdnad och hygien
- Hushållssysslor
- Att följa med till skola, arbete, eller fritidsaktiviteter
- Socialt stöd i vardagen
Våra kunder är barn, ungdomar, och vuxna. Vissa bor med sin familj, andra i eget boende. Gemensamt är behovet av personlig assistans för att få vardagen att fungera.
Vi söker dig som:
- Är minst 18 år
- Är ansvarsfull och lyhörd
- Är nyfiken och öppen för att lära dig nya saker
- Är flexibel och trivs med att arbeta i team
- Är empatisk och godtjärtad
Tidigare erfarenhet inom vård och omsorg är meriterande men inget krav, personkemi är något våra kunder värdesätter högt.
Det här erbjuds du:Vivida står för kvalitet. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra och känna stolthet i din yrkesroll. Som personlig assistent har du ett givande arbete där du är mycket viktig för en annan människa. Du får stöd av oss som arbetsgivare och möjlighet till personlig utveckling genom dina arbetsuppgifter och utbildning. Att vara anställd på Vivida innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd, schyssta semestervillkor och friskvårdsbidrag. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra - våra medarbetare är det viktigaste vi har!
Arbetstid och tjänstgöringsgrad:
Det finns arbete både dagtid, kvällar och nätter. Ange i ansökan vad du söker.
På Vivida får du som assistent en fast grundlön per timme + semesterersättning samt eventuell OB-ersättning. Kollektivavtal finns. Tillträde
Efter överenskommelse. Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 2026-04-12. Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, så tveka inte att skicka in din ansökan!
Utdrag ur belastningsregistret
På Vivida har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret för alla personer som arbetar hos våra minderåriga kunder och hos vissa vuxna kunder. Därför vill vi gärna att du som blir kallad på intervju tar med ett aktuellt belastningsregisterutdrag som inte är mer än ett år gammalt. Ansökan om registerutdrag får du via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/.
Om Vivida
Vivida Assistans är en assistansanordnare som funnits sedan 2004. Med gedigen erfarenhet och trygg arbetsledning erbjuder vi en komplett helhetslösning för våra kunders assistans. Vi finns i hela landet och är en arbetsgivare som värnar om våra medarbetare på riktigt. Våra kunder har även tillgång till kvalificerad juridisk kompetens. Vår verksamhet bygger på en stark värdegrund, för vilken vi tilldelats den högsta R-licensen i etiskt företagande. Vi har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.
Läs mer om oss: http://www.vivida.se
